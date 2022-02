La Peki no comparece ante el tribunal para testificar contra Juanma López

Los fiscales del caso contra el exboxeador Juanma López anunciaron hoy, martes, que no están listos para comenzar el juicio por violencia de género debido a que la víctima, Andrea Ojeda, no compareció al tribunal para ofrecer su testimonio, informó Telenoticias.

El juicio se programó para mañana, miércoles, de acuerdo con el periodista José Esteves.

Esto sucede un mes después de que Ojeda, también conocida como “La Peki”, solicitara a la jueza que lleva su caso paralizar el procedimiento ya que alegó ser maltratada por la Fiscalía.

“Me he reunido con ellos, me han visto llorar y les digo que no quiero continuar ni declarar”, expresó la joven durante la vista judicial en enero.

Mientras, el deportista enfrenta un proceso judicial por presunta violencia de género luego de que Ojeda publicó en sus redes sociales múltiples imágenes y un video que mostró cómo era maltrada por López y las heridas que sufrió a causa de las agresiones.