Gobernador pide a la Junta Fiscal que sea menos conservadora en sus proyecciones de recaudos

En momentos en que el ejecutivo prepara la petición presupuestaria para el año fiscal 2023, el gobernador Pedro Pierluisi lanzó una especie de advertencia a la Junta de Control Fiscal (JCF), a la que acusó de ser excesivamente “conservadora” en sus proyecciones de recaudos y, como consecuencia, impide que el gobierno ofrezca servicios adecuados a la ciudadanía.

“Esperemos que la Junta que todavía tenemos aquí tome nota de la efectividad del Departamento de Hacienda y los recaudos que estamos teniendo para que, cuando haga sus proyecciones de recaudos del año que viene, aunque sea conservadora, no falle por tanta distancia como falló este año. Eso afecta el proceso presupuestario, y lo que es justo es que el gobierno pueda rendirle los servicios esenciales al pueblo con todos los recursos que tiene disponibles. No gastar más de lo que tiene, pero definitivamente los recursos están para servirle al pueblo, no para estar en cuentas de banco acumuladas sin mayor utilización. Yo espero que (la JCF) tome nota”, sentenció el gobernador en una rueda de prensa junto al secretario de Hacienda, Francisco Parés, en la que presentaron la nueva versión del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI).

Según Parés, al elaborar el presupuesto que cobró vigencia en julio de 2021, la JCF proyectó unos $10,208 millones en recaudos para el Fondo General, al tiempo que el gobierno estimaba ingresos por $10,505 millones, una diferencia de casi $300 millones.

“Ni nuestro cómputo conservador se materializó ni el de la Junta. Estamos hablando de $939 millones por encima de esa proyección original (de la JCF). ¿Qué hizo la Junta? Para propósitos de certificar este plan (fiscal, el pasado 27 de enero), aumentó la proyección casi por la totalidad de incrementos que hemos tenido hasta la actualidad, pero indirectamente ignora ese patrón que ha estado este año fiscal, de superar significativamente las proyecciones. Yo anticipo que, con toda probabilidad, esos $11,300 millones que se proyectan de impuestos al Fondo General (al final de este año fiscal) se superen también por una cantidad significativa”, sostuvo Parés.

De acuerdo con el titular del Departamento de Hacienda, los recaudos reales podrían redundar excesos de $500 a $600 millones adicionales en relación a lo que proyectó la JCF, lo que implicaría ingresos cercanos a los $11,700 millones al concluir el año fiscal 2022.

Para el año fiscal corriente, el gobierno de Pierluisi solicitó un presupuesto de $10,345 millones con cargo al Fondo General, pero la JCF dio paso a una resolución de $10,112 millones, o $233 millones menos.

“Parte de este recaudo adicional es resultado de actividad económica adicional que proviene de fondos federales, estímulos que el gobierno federal dio a la economía el año pasado. Esos bonos que recibió la gente, esos pagos (como) el ‘premium pay’ no son tributables, pero generan actividad económica porque la gente gasta parte de ese dinero y eso se refleja en el sector comercial, que sí tributa. O sea, que puede tener un impacto en los recaudos. Yo lo que veo es que Hacienda está siendo bien efectiva, las cifras no engañan. La gente está radicando más planillas, está informando más en cuanto a sus ingresos y, aparte de eso, sí hay de todas maneras una actividad económica significativa. Quizás la Junta no venga y proyecte todo ese aumento para el próximo año, pero parte de ese aumento lo deben incorporar en sus cifras”, insistió Pierluisi.

Presentan nueva versión de SURI

De otra parte, Parés presentó el nuevo diseño de SURI, plataforma que, destacó, cobrará aún mayor importancia ante los dos beneficios que los contribuyentes puertorriqueños podrán reclamar en sus planillas de este año: el crédito por trabajo y el crédito por menores dependientes (CTC).

En el caso del CTC, que proveerá a los padres un crédito de $3,600 por menores de cero a cinco años, y de $3,000 por niños de seis a 17, Parés recordó que solo podrá reclamarse a través de una planilla federal.

Para ello, el Departamento de Hacienda habilitará cinco centros de asistencia alrededor de Puerto Rico, incluyendo uno en Plaza Las Américas, precisó el secretario. En los centros, los contribuyentes también podrán recibir ayuda para llenar su planilla estatal.

No obstante, Parés resaltó la acogida de la ciudadanía a la digitalización de los trámites contributivos, al puntualizar que en 2021 se registraron menos de 5.2 millones de transacciones en las colecturías, cinco veces menos de las 26.2 millones de transacciones que hubo en 2016.

Según la gerente de la plataforma SURI, Johanna Rohena, la nueva versión facilitará las búsquedas de los usuarios a través de palabras clave, al tiempo que proveerá mayor visibilidad a elementos como la fecha de vencimiento para radicar documentación.

“La actualización de SURI se hizo pensando en los usuarios, para simplificar gestiones y búsquedas. Recuerden que el usuario y contraseña de sus cuentas, se mantienen igual y el servicio continúa disponible 24 horas, todos los días de la semana. Es importante que accedan a la sección de Alertas, donde continuarán recibiendo correspondencia del Departamento y ‘web notices’, sobre renovaciones pendientes, avisos importantes y todo lo que cada usuario necesita saber sobre su estatus con Hacienda”, subrayó Parés.