Controversia por documentos en radicación de cargos contra Raúl Maldonado

El juez Glenn Velázquez Morales del Centro Judicial de San Juan revisará los documentos y declaraciones juradas presentadas por el Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier a petición de la defensa, licenciada Mayra López Mulero.

Según trascendió en sala, la controversia gira en torno a la solicitud de entrega a la defensa de los documentos a presentar por parte del FEI, a lo que fue rechazado por los fiscales especiales independientes Manuel Núñez Corrada y Miguel Colón Ortiz.

En efecto se presentaron 6 proyectos de denuncias contra el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier. Tres de estas denuncias son al amparo del Artículo 5.7a de la Ley de Ética Gubernamental. Las otras tres denuncias son al amparo del Artículo 269 del Código Penal por los mismos hechos alegados al amparo de la Ley de Ética Gubernamental.

El FEI Núñez Corrada explicó que el caso se presentará por el expediente, sin embargo, López Mulero solicitó que se le hiciera entrega de una copia del expediente.

“Nosotros entendemos que si hay un documento que hace extensión a la declaración jurada, quisiéramos tener acceso a los documentos”, planteó López Mulero.

“Estamos en posición de obedecer lo que usted disponga con los documentos, pero queremos aclarar unos puntos. Entendemos que en este nivel de Regla 6 no se puede hacer una distinción de un funcionario público a cualquier otro caso en los tribunales”, refutó Núñez Corrada.

Así las cosas, el juez Velázquez Morales determinó que el proceso de vista en Regla 6 continuará a las 3:00 de la tarde para examinar los documentos y resolver la controversia.

A su salida de la sala, López Mulero, quien también encabeza el equipo de la defensa, afirmó que con los documentos presentados ante el togado no se le determinaría causa a su cliente.

“Aquí no se está hablando de ningún hijo de vecino. Aquí no se está evaluando la conducta de Raúl Maldonado Gautier en carácter como persona. Aquí se está evaluando su conducta como funcionario publico en términos de si cumplió o no cumplió con un trámite administrativo que exige la Ley de Ética y entonces lo quieren criminalizar y sacar de contexto y de proporción para hacerlo pasar por un víacrucis por razones ajenas a la verdad y a la justicia”, expresó al licenciada durante un intercambio con la prensa.

Por su parte, los fiscales Núñez Corrada y Colón Ortiz no ofrecieron expresiones a los medios más

“El caso está sometido ante el tribunal y no es ético que hagamos algún tipo de comentario”, expuso Colón Ortiz.

La radicación de cargos surge a raíz de varias investigaciones que comenzaron en el 2017 con auditorías internas de Hacienda y que se extendieron a agencias como la Oficina de la Inspectora General (OIG), el Departamento de Justicia (DJ), la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

No obstante, el PFEI culminaría con la radicación de cargos penales bajo el artículo 5.7 de la Ley de Ética Gubernamental. Este artículo se aplica por intencionalmente no reportar datos requerida en informes financieros ante la OEG.

Maldonado Gautier fue pieza clave en la salida de Rosselló Nevares, pues luego de ser despedido como jefe de Hacienda salió a la luz pública un chat de Telegram que sostuvo el exgobernador junto a sus asesores más cercanos y amigos fuera del gobierno. Maldonado Gautier también estaba en el chat.

Inicialmente, la radicación de cargos estaba pautado para el 21 de enero, pero fue pospuesta debido a que ambos fiscales asignados al caso enfrentaban situaciones de saludo. Manuel Núñez Corrada, por su parte, padecía de síntomas provocados por el COVID-19 y su compañero, Juan Catalá Suarez, permaneció hospitalizado por una condición de salud.