Buscan evitar la salida de los Cangrejeros de Santurce del Hiram Bithorn

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura Municipal de San Juan, Manuel Calderón Cerame, presentará una resolución de investigación en la Legislatura Municipal para conocer al detalle las condiciones en las que se encuentra el Estadio Hiram Bithorn con el objetivo de procurar acción de parte del Municipio de San Juan y de esta manera garantizar que los Cangrejeros de Santurce puedan continuar jugando en su histórica casa.

“El estadio Hiram Bithorn no se encuentra en su mejor estado. Eso es un hecho. La intención de mi Resolución de Investigación es para que las dependencias del Municipio de San Juan brinden a la Legislatura Municipal toda la información que hasta el momento se tenga sobre los planes para mejora futuras. Nos toca garantizarle la seguridad y el buen disfrute no solo a los jugadores que usen esta facilidad, sino a todos los espectadores de San Juan y otras partes del mundo que vienen hasta Hato Rey a usar y disfrutar nuestro estadio. Además, no podeos permitir que los Cangrejeros se vayan de su histórica casa” señaló Calderón Cerame.

En días recientes los dueños de los Cangrejeros de Santurce, Lino Rivera Ortíz, Thomas Axon y Ramón Luis Ayala Rodríguez conocido como “Daddy Yankee” señalaron que la experiencia utilizando el Estadio Hiram Bithorn fue “miserable” e indicaron que estuvieron dispuestos a aportar de su dinero para mejorar el estadio y que el Municipio de San Juan no se lo permitió. Reclamaron además que la pizarra de anotación no funcionó durante toda la pasada temporada y que eso fue inaceptable. “Muchos fanáticos del deporte han señalado que el estadio Hiram Bithorn, con capacidad superior a los 18,000 fanáticos, no ha estado en condiciones aceptables desde la administración municipal pasada de Carmen Yulín Cruz, y que el actual alcalde Miguel Romero Lugo no ha atendido la situación. Si eso es cierto o no, lo justo es que se sepa la verdad y por eso someto una resolución de investigación. Es importante indagar sobre lo que ha pasado y señalar responsabilidades, como también lo es que el Municipio informe las condiciones del Bithorn y cómo hacemos para que esté en condiciones. Pero no podemos permitir que Los Cangrejeros se vayan. Eso está claro”, añadió el portavoz popular.

Los Cangrejeros de Santurce es la franquicia que con más victorias en el béisbol local, debutando en la segunda temporada de la Liga de Béisbol Semiprofesional de Puerto Rico en la temporada 1939-1940. Su primer dueño fue Pedrín Zorrilla. Han conquistado 12 campeonatos: 1950-51, 1952-53, 1954-55, 1958-59, 1961-62, 1964-65, 1966-67, 1970-71, 1972-73, 1990-91, 1992-93 y 1999-00; entre ellos cinco Series del Caribe: 1951, 1953, 1955, 1993 y 2000.