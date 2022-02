Pedro Pierluisi habla sobre el incumplimiento del aumento prometido a los bomberos

El gobernador Pedro Pierluisi fue impreciso al intentar explicar por qué el jueves se anunció un aumento de $500 mensuales a los bomberos, a pesar de que, apenas el día antes, sus asesores habían dado a entender que el alza salarial sería de $1,000.

“Los fondos no son ilimitados y este proceso continúa, porque ahora vamos a trabajar la petición presupuestaria del gobierno (para el siguiente año fiscal) y si podemos atender algunos de estos aumentos presupuestariamente, mejor. Entonces liberamos fondos federales para otros usos”, dijo el gobernador a preguntas de este medio.

El sueldo base de los bomberos incrementó de $1,500 a $1,625 a inicios de este año fiscal. Al aumento de $125 adicionales que estaba previsto para julio de 2022, el gobierno le sumó unos $500 provenientes de fondos federales, que llevarán el sueldo a $2,250.

Sin embargo, en una reunión en La Fortaleza el miércoles, de la que participaron el asesor en temas laborales de Pierluisi, Yamil Ayala, y el asesor legislativo, Carlos Rivera Justiniano, se le informó al presidente del Sindicato de Bomberos Unidos, José Tirado, que el salario incrementaría a $2,500 mensuales, como exigía el gremio.

“Es que las circunstancias se están repitiendo todo el tiempo. A la Junta (de Control Fiscal), en el primer borrador que le sometimos para el plan fiscal revisado, se incluía el aumento de $1,000. De igual manera incluyó un aumento de $1,000 a los maestros y la Junta no le dio paso. Entonces el aumento que concedió (a los bomberos) fue de $125 y lo que hicimos, mi decisión personal, porque los fondos no son ilimitados, fue comprometernos” con el aumento a $2,250, dijo Pierluisi.

Apuntan al presupuesto

Los bomberos no son el único grupo que podría ver un aumento como consecuencia del resultado del presupuesto general que entre en vigor en julio, dijo Pierluisi, toda vez que aseguró que buscará hacer lo propio con otros sectores, particularmente del componente de salud y seguridad gubernamental.

No obstante, según Pierluisi, las limitaciones presupuestarias dictan que los ajustes salariales se concentren principalmente en los empleados “esenciales”.

“Yo no puedo complacer a todo el que quiere un aumento o fondos adicionales, así no funciona esto. Tenemos recursos limitados, pero me estoy enfocando en las áreas esenciales del gobierno. Es decir, seguridad, salud y educación, y en esas tres áreas estoy atendiendo los reclamos que son justos. Cuando la Junta no me da paso, utilizo los fondos federales que tenemos a disposición, pero esa es mi intención, poco a poco ir atendiendo los reclamos que yo entiendo sean justos”, expresó el mandatario en una rueda de prensa en el Conservatorio de Música.

Pierluisi sí precisó algunos de los grupos de trabajadores a los que pretende mejorar la compensación en el corto plazo.

“El personal del Instituto de Ciencias Forenses, que han reclamado un aumento, pues vamos a incluir ese aumento en la petición presupuestaria, identificando fuentes de recursos. Hay veces que eso requiere un recorte por otro lado, por eso es que no es fácil la gestión. Yo tengo bien presente, y den por hecho que se va a atender, el personal paramédico. Ya atendimos a los bomberos, mi intención es que los paramédicos que laboran para el Negociado de Emergencias Médicas tengan la misma compensación que los bomberos. Ya di esa directriz y así voy a seguir”, dijo Pierluisi, quien ha sido objeto de protestas por múltiples grupos de empleados públicos que, en las pasadas semanas, han exigido mejores salarios y condiciones de retiro.

Gran parte del resto de los empleados públicos, dijo Pierluisi, potencialmente se beneficiará del plan de clasificación y retribución que debe entrar en vigor en enero de 2023.

“Estamos hablando de 45,000 empleados públicos (cubiertos por el nuevo plan de clasificación y retribución) que por regla general van a aumentar las escalas salariales. En algunos casos no, porque ya están en una posición bien alta, pero por regla general van a haber aumentos para la gran mayoría de esos 45,000 empleados”, sostuvo el gobernador.