Gobernador adelanta que no firmará la resolución que incluye el barril legislativo impulsado por la Cámara

El gobernador Pedro Pierluisi le advirtió al liderato legislativo que no firmará la resolución conjunta que autoriza los pagos de la deuda reestructurada si se conserva en el texto el ‘barril’ de $58 millones que se repartiría entre los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para que los destinen a obras y servicios en municipios y comunidades.

“Le hice saber a la delegación de mi partido en Cámara y Senado que no veo con agrado el barril de tocino enorme que se ha incluido en esa medida. El propósito de la medida era meramente incluir en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico el pago acordado de la deuda para que cerremos el año (fiscal) con un presupuesto balanceado que incluye el pago de la deuda reestructurada. Se podían hacer reclamos adicionales, nosotros los hicimos, y la Junta (de Control Fiscal, JCF) no le dio paso a algunos de nuestros reclamos, pero ciertamente no me parece que con los temas que estamos hablando, que por ejemplo tengo el reclamo de paramédicos, por mencionar uno, estemos hablando de un barril de tocino cuando sería más productivo incluir el reclamo de alguno de estos sectores que es justo y razonable”, puntualizó el mandatario.

“Ese barril me parece a destiempo, no hay mucha claridad en cuanto a cómo se utilizarían esos fondos, así que la delegación del PNP (Partido Nuevo Progresista) le votó en contra en Cámara. Ahora creo que se llevará a reconsideración (y) espero que la delegación vuelva a votar de la misma manera a menos que hayan modificado la medida”, agregó Pierluisi.

La Resolución Conjunta de la Cámara (RCC) 278 fue derrotada inicialmente el pasado jueves, pero se espera que mañana sea reconsiderada con la presencia de toda la delegación de la mayoría popular, de 26 miembros. El jueves, los 25 populares votaron a favor, pero el vicepresidente cameral, José “Conny” Varela estuvo ausente, por lo que podría representar el voto decisivo.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, ha defendido el barril de $58 millones, al plantear que el lenguaje de la RCC 278 dispone que los gastos correspondientes al pote deberán autorizarse por la asamblea legislativa a través de resoluciones conjuntas.

Los gremios magisteriales, encabezados por la Federación de Maestros, le solicitaron a Pierluisi en su encuentro la semana pasada que vetara la RCC 278, pues entienden que comenzar los desembolsos en cumplimiento con el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) confirmado haría académica la apelación que presentarán a la reestructuración en el Primer Circuito de Apelaciones en Boston.

Pierluisi, sin embargo, aclaró que, de recibir una resolución que no contenga un barril, lo avalaría con miras a dar paso a los desembolsos de $10,900 millones a diversas clases de acreedores.

“Yo apoyé el Plan de Ajuste. Entiendo que esa deuda acordada, según impuesta en el Plan de Ajuste, es sostenible. Va a conllevar unos ahorros bien significativos al gobierno que es para el bien de todos, para todos los servidores públicos y el pueblo de Puerto Rico. La reducción es enorme”, sostuvo Pierluisi.

“Reconozco que los gremios tienen una apelación en curso y veremos el resultado de esa apelación, pero en lo que eso se da yo sigo apoyando el Plan de Ajuste. En lo que tenemos una resolución de esa apelación, yo voy a seguir apoyando el Plan de Ajuste y estamos trabajando para hacer la emisión de los bonos reestructurados”, insistió el mandatario.

Pierluisi sí recalcó su compromiso con convertir en ley la medida que eleva a $2,750 mensuales el salario base de los maestros y la pieza que reactiva la carrera magisterial. El proyecto que reactiva la carrera magisterial, y además ordena el pago del dinero adeudado por este concepto, ya fue avalado en ambas cámaras, mientras que la medida sobre el sueldo básico tiene que ser refrendada por la Cámara de Representantes tras las enmiendas que se le introdujeron en el Senado.

Según el gobernador, si el ejecutivo y la Legislatura no llegan a un consenso sobre una medida para el desembolso de las obligaciones del PAD, la propia JCF, utilizando los poderes que le concede la Ley Promesa, certificaría una enmienda al presupuesto para autorizar los pagos.

“Estoy seguro que la Junta va a certificar un presupuesto incluyendo (los pagos)”, subrayó el gobernador.

Propondrán retiro similar a los policías

De otra parte, el primer ejecutivo recalcó que el acuerdo que se consiguió para aumentar los beneficios de retiro para los policías servirá de modelo en el intento de mejorar el sistema de pensiones de los maestros, severamente afectado por las disposiciones del PAD. Los policías, tras el acuerdo avalado por la JCF, recibirán pensiones cercanas al 50% de su salario.

Mañana, los representantes del gobierno y las organizaciones magisteriales sostendrán la primera reunión de la ‘mesa de diálogo’ sobre el retiro, y ya la Federación de Maestros adelantó que una propuesta similar a la que se aprobó para los policías sería “inaceptable”.

Según la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, los docentes aspiran a preservar una pensión del 75% del salario, así como la elegibilidad para la jubilación a los 55 años de edad y 30 de servicio.

Bajo el PAD, la mayoría de los maestros tendrían que retirarse a los 63 años de edad, al tiempo que el gobierno dejaría de hacer aportaciones al plan de pensiones.