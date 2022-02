Gobernador a quienes piden aumentos salariales: “No podemos complacerlos a todos”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el lunes que no puede complacer a todos los empleados públicos que solicitan aumentos salariales.

“Yo no puedo complacerlos a todos. O sea, yo no puedo complacer a todo el que quiere un aumento o fondos adicionales. Así no funciona esto”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“Tenemos recursos limitados, pero me estoy enfocando en las áreas esenciales del gobierno. Es decir, seguridad, educación y salud. Y en esas tres áreas pues estoy atendiendo los reclamos que entiendo que son justos; y cuando la Junta (de Control Fiscal) no me da paso, pues utilizo los fondos federales que tenemos a nuestra disposición, pero esa es mi intención”, añadió.

El mandatario señaló que atenderá “los reclamos que sean justos, pero obviamente, no puedo complacer a todo el mundo. Eso es imposible”.

A los empleados públicos que el gobernador no identificó como esenciales, alrededor de unos 45 mil empleados públicos, que “logramos que después de que yo comencé (como gobernador) en que la Junta le diera paso a un nuevo plan de clasificación y retribución para los empelados del gobierno central. Por regla general las escalas salariales van a aumentar. En algunos casos no porque ya están en una posición bien alta”, dijo el mandatario al añadir que eso iniciará en el 2023.

Las expresiones del gobernador se dieron en medio de una conferencia de prensa en la que anunció el desglose de 33.7 millones de dólares de fondos de la ley federal del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés) para fomentar diversos programas de instituciones culturales, así como para restaurar y mantener edificios históricos.