Denuncian Servicios Generales tiene en el limbo subastas agrícolas para comedores escolares

La Asociación de Agricultores de Puerto Rico denunció hoy, lunes, que los agricultores aún están en espera de que la Administración de Servicios Generales (ASG) adjudique la subasta que se llevó a cabo el pasado 22 de noviembre de 2021 en la que participaron productores de varios insumos agrícolas como hortalizas, frutales y carnes del País.

“Es inconcebible que hayan pasado dos meses y los agricultores desconocen el estatus de sus solicitudes. Esta actitud de incompetencia lo que lleva es a un disloque en la producción y planificación de siembras, pues se puede dar el caso que cuando llegue la adjudicación el agricultor no pueda cumplir por estar fuera de temporada de siembra o porque no tenga suficiente inventario para cumplir con sus compromisos comerciales y los institucionales”, expresó el presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Cordero Toledo.

El líder de los agricultores explicó que esta situación ha causado la ausencia de productos agrícolas del país en las bandejas de los comedores escolares.

El portavoz de las plantas procesadoras de carnes de res y cerdo, Cesar Borges de Ganaderos Borges dijo que son ellos quienes suplen a comedores escolares a través de la Administración de Empresas Agropecuarias (ADEA), y que, desde la llegada de los terremotos y ahora la pandemia, han estado enfrentado varias dificultades.

“Desde el 2020 se aguantó el negocio, y luego al llegar la pandemia tampoco pudimos suplir a comedores escolares. El pasado noviembre sacaron una subasta en ASG y aún no ha sido adjudicada. No sabemos lo que ha pasado. Educación ha seguido consumiendo productos, están tirando a los mercados abiertos y se compra de manera intermitente. Pero no tenemos el contrato completo como antes. El mercado de educación para los agricultores de carnes y cerdo es sumamente importante porque no podemos vender en supermercados, lo podemos mercadear a través de comedores. La carne fresca es la más nutritiva, no tiene hormonas”, explicó Borges.

El empresario recalcó que las ventas han bajado considerablemente: “Se nos está haciendo difícil sacar carne de res y cerdo porque no tenemos el mercadeo que teníamos con los comedores escolares. Hay mataderos que el 50% de su producción opera cuando está activo el mercado de comedores escolares”.

Por su parte los productores Cítricos de la Montaña, quienes se encuentran en plena cosecha y han suplido por los últimos 12 años a los comedores, reclamaron acción de parte del Departamento de Educación.

“Desde el año 2020, a consecuencia de los temblores y luego la pandemia, el Departamento de Educación nos ha cancelado todas las órdenes habiendo tenido distribución de comida y ahora planteles abiertos y sirviendo alimentos. Los productos que nosotros suplimos se canalizan a través del Departamento de Agricultura y su división de mercadeo. De esta forma garantiza que se dé prioridad a los productos del país debidamente cualificados como lo somos nosotros”, explicó el presidente de Cítricos de la Montaña, William Mattei.

Los productores de cítricos exhortaron al Departamento de Agricultura y el Departamento de Educación que agilicen los acuerdos de suplido de productos: “Los cítricos de Puerto Rico están en plena cosecha y es abundante. Urge atención inmediata, no solo para los productores sino también para los escolares que merecen una calidad excelente y nutritiva de fruta y jugos frescos”.

Por su parte, el dueño de Hortalizas del Oeste y presidente del sector de hidropónico de Puerto Rico, José Negrón, explicó que en octubre del pasado año participó en las subastas de comedores escolares y aún espera por respuesta. “Aparentemente ellos tuvieron problemas con la participación de empresarios, porque no se cobra de manera rápida. Luego de participar en varias reuniones, entregar los pliegos y documentación solicitada, participamos de la subasta. Hoy en día no hemos recibido respuesta de ADEA, Agricultura ni ASG. He hecho más de veinte llamadas y enviado correos electrónicos. Seguimos esperando, tuvimos que hacer una inversión grande para participar con ellos sin tener ningún tipo de resultado”, expresó Negrón.

El empresario explicó que, tras esta situación, el plato que sirve el DE no cumple con los estándares de los nutricionistas, por lo cual no se paga y redunda en la pérdida de fondos a la institución educativa.

Metro Puerto Rico se comunicó con la Administración de Servicios Generales para recibir una reacción ante estas denuncias por parte de La Asociación de Agricultores de Puerto Rico. Tan pronto se reciba una reacción se agregará a este contenido.