Advierten la isla perdería sobre $800 millones en fondos federales dirigidos a asistir en casos de maltrato de menores

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, denunció que el liderato del Partido Popular Democrático, tanto en la Cámara Baja como el Senado, con su inacción está exponiendo al gobierno a cuantiosas penalidades por incumplir con la Ley federal para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar, mejor conocida como el ‘Family First’.

“Esto ya se ha pasado de un acto poco responsable -el no atender la medida el año pasado- a lo que a todas luces aparenta ser un esfuerzo coordinado del liderato del PPD en la Legislatura para que multen al gobierno de Puerto Rico por no cumplir con los estatutos del ‘Family First’. No existe razón alguna para que, a mediados del mes de febrero, la Cámara y el Senado no hayan bajado a votación el Proyecto de la Cámara 911 o su versión en el Sendo, PS 537, el cual busca implementar en la Isla el Family First”, comentó el representante por acumulación del Partido Nuevo Progresista.

Según sostuvo el líder estadista, de no aprobarse esta medida en o antes del 15 de marzo, el Departamento de la Familia pudiera perder sobre $800 millones en fondos federales dirigidos a asistir en los casos de maltrato de menores, así como ser objeto de cuantiosas multas por incumplimiento.

Aponte Hernández dijo, además, que ante la “inacción del PPD” se podría perder dinero federal para cubrir una serie de otros gastos como la malnutrición de los menores, el pago de trabajadores sociales, y programas de capacitación para estos profesionales, entre otros.

“Esta medida, la de Family First, fue radicada el 18 de agosto de 2021 y, a pesar de que se les hizo varias vistas públicas en conjunto (Cámara y Senado) no se ha bajado a votación. En diciembre, el Portavoz del PPD en la Cámara, Ángel Matos, dijo en varias entrevistas que colocarían dicha medida en el primer calendario de la nueva sesión ordinaria que empezó a principios de enero. Han pasado sobre 40 días de eso y no se ve ningún movimiento. Esto da la impresión de ser un intento del liderato del partido popular tratando de hacer quedar mal al gobierno de Puerto Rico ante la administración federal”, añadió el legislador.

Desde su radicación el 18 de agosto, la medida (PS 537) ha recibido 4 vistas públicas en conjunto-Cámara y Senado-(6, 18 y 19 de octubre y 3 noviembre).

En el año 2019, el Departamento de Familia inició, según los parámetros del Family First, el cual ata los fondos federales asociados al Título IV-E-manejados en la Isla por la Administración de Familias y Niños (ADFAN)- su implementación por fases o módulos los cuales van desde su concepción y desarrollo hasta las fases de ejecución.

La sección 50746(b) del PL115-123 del Family First destaca que las secciones 50711, y 50741(a), (b), y (c) de la ley entraron en vigor el 1 de octubre de 2019. Los estados y territorios interesados en pedir prórroga lo podían hacer hasta por 2 años. Puerto Rico la solicitó, así como otras 38 jurisdicciones, y la misma vencía el 1 de octubre de 2021