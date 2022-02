Maestros y otros sindicatos volverán a la calle a favor de un retiro digno y en contra de pagos a acreedores

La Federación de Maestros (FMPR) y más de una decena de organizaciones sindicales adelantaron que esta semana continuarán las manifestaciones en defensa de un retiro digno para los empleados públicos, así como en oposición a la Resolución Conjunta de la Cámara (RCC) 278, que daría paso al desembolso de sobre $10,900 millones a diversas clases de acreedores como consecuencia del Plan de Ajuste de Deuda (PAD).

“Esta medida, que ya fue derrotada la pasada semana, anularía en la práctica la solicitud de paralización del Plan de Ajuste de la Deuda que se ha presentado ante el Tribunal Federal por parte del Fadep (Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública), mientras se ve la apelación radicada en el Tribunal del Primer Circuito de Boston. En la misma, se defiende al pueblo trabajador de Puerto Rico entero señalando que este Plan de Ajuste es inconfirmable y solicitando que no sea implementado”, sostuvo Mercedes Martínez, presidenta de la FMPR y una de las portavoces del Fadep, al que también pertenecen las organizaciones magisteriales Unete y Educamos.

La RCC 278 fue derrotada en votación final el jueves en la noche, al solo obtener 25 de los 26 votos que requería para avanzar al Senado. Sin embargo, la intención del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, es reconsiderar la medida el martes, con toda la delegación popular presente.

En la votación anterior estuvo ausente el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José “Conny” Varela, quien significaría el voto decisivo si el resto de los populares vuelven a favorecer la resolución conjunta.

Según Martínez, el cabildeo del sector magisterial se enfocará en los representantes populares Deborah Soto y Kebin Maldonado, ambos educadores de profesión.

“El viernes los maestros y maestras empezaron llamando a los legisladores de Cámara y Senado, exigiéndoles a los legisladores que votaron a favor que voten en contra. Particularmente a los que son maestros, pero están llamando tanto a Cámara como al Senado, (para) que, de aprobarse en Cámara, se derrote en Senado”, sostuvo la líder de la FMPR.

La RCC 278, que además de autorizar los pagos a los acreedores añade sobre $2,300 millones al presupuesto general del país, incluye un ‘barril’ de $58 millones para que los legisladores destinen a “proyectos, equipos, y servicios esenciales para los municipios y comunidades”.

Según la pieza legislativa, los fondos del barril se asignarían mediante resoluciones conjuntas.

“Eso es una forma de comprar a los legisladores para que voten a favor de esta medida, que lo que hace es darle dinero ‘cash’ a un montón de bonistas que están recibiendo un doble o triple de rendimiento de lo que invirtieron en bonos del gobierno quebrado”, dijo, por su parte, el vicepresidente de la FMPR, Edwin Morales.

“Inaceptable” cualquier cambio al retiro

De cara a la primera reunión, este martes, de la “mesa de diálogo” conformada para discutir alternativas de retiro para los docentes del sistema público, los líderes de la FMPR advirtieron que la única oferta “aceptable” del gobierno implicaría mantener las condiciones del sistema actual: 30 años de servicio, 55 de edad y una pensión equivalente al 75% del salario.

Si, como se espera, el PAD entra en vigor el 15 de marzo, la mayoría de los maestros que permanezcan en el sistema comenzarán a cotizar a un plan de aportación definida y aquellos de menos de 45 años también lo harían al Seguro Social, al tiempo que se pospondría hasta los 63 años la edad de retiro. En el caso de los maestros de 45 años en adelante, sería opcional su entrada al Seguro Social.

“Ya han empezado a circular por las escuelas una presentación del Seguro Social, que cuando miramos esas presentaciones nos dicen que tienes que trabajar hasta los 67 años para recibirlo si no has trabajado mínimo 20 años. Lo que vas a recibir es un recorte, un pareo que, en el caso del magisterio, no equipara jamás lo que recibe el resto de la clase trabajadora”, planteó Martínez.

“La única alternativa es mantener lo que merecemos. Lo demás no es alternativa. Si nos van a quitar el retiro, nos lo van a quitar peleando”, advirtió la líder sindical.

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y secretario de Estado, Omar Marrero, dijo el pasado jueves que el gobierno pretendía llegar a la primera reunión con los gremios magisteriales con, al menos, “dos alternativas viables” para el retiro.

Además de las organizaciones del Fadep, la Asociación de Maestros, como representante exclusivo del magisterio, también forma parte del comité.

Para Martínez, una pensión cercana al 50% del salario, como la que se acordó con los policías y la Junta de Control Fiscal –y que implicaría unos $850 millones en aportaciones del gobierno por 15 años–, sería “inaceptable”.

“Todo lo que no sea lo que te mencioné es inaceptable”, puntualizó la educadora, en referencia a la pensión del 75% y mantener intactos los años de servicio y la edad de retiro.

Morales, por su parte, aclaró que los maestros no se “levantarán” de la mesa de diálogo sobre retiro si la RCC 278 avanza en el trámite legislativo.

“Son dos procesos diferentes. Nosotros no nos vamos a levantar de ahí hasta que se nos dé lo que nos corresponde. Obviamente, sabemos que lo que ha hecho al gobierno moverse ha sido la movilización de todo un pueblo, de todo un magisterio en la calle. Son dos cosas distintas. Lo que estamos estableciendo es que, si se aprueba (la RCC 278), haría académico un caso que estamos llevando en el Tribunal Federal y, por otro lado, consumar la traición de estos políticos en contra del pueblo de que tengan un retiro digno y justicia salarial”, manifestó el vicepresidente de la FMPR.

El recurso judicial del Fadep, así como uno separado de un grupo de cooperativas de ahorro y crédito, busca paralizar la implementación del PAD hasta que el Primer Circuito de Apelaciones en Boston pase juicio sobre los méritos de la impugnación de la reestructuración de deuda.

La FMPR, junto a otros grupos sindicales, convocó al pueblo a marchar este martes al Capitolio desde el parque Luis Muñoz Rivera, de donde partirían a las 9:00 a.m. A las 5:00 p.m., en tanto, irían en caravana hasta las oficinas del Sistema de Retiro de Maestros en Hato Rey, donde se celebrará la primera mesa de diálogo.

Las manifestaciones también cuentan con el apoyo de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, la Unión General de Trabajadores, la Federación Central de Trabajadores, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Prosol Utier, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, el Movimiento Sindical Socialista, el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, Vamos, el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana.