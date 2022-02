Buscan contratar a sobre una veintena de médicos asistentes

La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) anunció que estará iniciando el proceso de reclutamiento de sobre una veintena de médicos asistentes para fortalecer los servicios médicos que se les brinda a los trabajadores lesionados de Puerto Rico.

Así lo anunció hoy el administrador de la CFSE, Jesús M. Rodríguez Rosa, quien explicó el alcance de las funciones que estarán realizando estos profesionales, en cumplimiento con la Ley 71-2017, mejor conocida como la ‘Ley para Regular la Profesión de Médicos Asistentes en Puerto Rico’.

“Es de todos conocidos que en Puerto Rico sufrimos el impacto del constante éxodo de médicos, así como del personal de apoyo de salud, situación que se ha agravado tras la llegada de la pandemia del virus del COVID-19. En la CFSE no estamos exentos a este impacto, razón por la cual constantemente estamos identificando alternativas, reales y viables para continuar garantizando el servicio médico a nuestros lesionados. Con eso en mente, recurriremos a este mecanismo mediante el cual aliviaremos la carga de los médicos en todas nuestras localidades, incluyendo el Hospital Industrial de Puerto Rico, y, por consiguiente, mejorando el ofrecimiento de servicios a nuestros pacientes”, manifestó el funcionario.

“Desde el día uno, el gobernador, Pedro Pierluisi, ha sido claro en su política pública dirigida la protección de la salud de todos los puertorriqueños, por lo que nos enorgullece aportar en ese sentido con iniciativas de trascendencia, muchas de las cuales incluso hemos estado trabajando desde temprano en el 2017cuando asumimos la dirección de la CFSE”, indicó Rodríguez Rosa.

Según los parámetros de la Ley 71-2017, al igual que los requisitos establecidos en la posición en la corporación pública, estos médicos asistentes, no tan solo tendrán que presentar el diploma que certifique su título, otorgado por una institución acreditada por la Acreditation Review Commission for the Physician Assitant, sino que, además, tienen que estar licenciados por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico, para lo cual deberán haber aprobado los exámenes de reválida correspondientes. Además, como condición para mantener esa licencia, serán responsables de cumplir con no menos de 30 horas de educación continua en un periodo de cuatro años.

Destacó además que el efecto inmediato que tendrá la llegada de esos profesionales a la CFSE es que se agilizarán los procesos de índole médico, permitiendo entre otras cosas, reducir el tiempo de espera entre citas y haciendo cada vez más eficiente ese servicio esencial que la CFSE ha brindado por los pasados 87 años.

De otra parte, el administrador adelantó que este es solo uno de los esfuerzos que se están realizando con el objetivo de fortalecer el servicio médico en la Corporación. De hecho, aseguró estar inmerso en los trámites conducentes a atraer y retener médicos para lo cual trabaja en una nueva revisión salarial que haga más atractiva y viable la contratación de estos profesionales.