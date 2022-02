Salud reporta 17 muertes adicionales por COVID-19

El Departamento de Salud informó en la mañana de hoy sábado que 17 personas adicionales murieron en Puerto Rico por el COVID-19.

Con estas 17 muertes, el total de decesos en la Isla durante la pandemia por el COVID-19 asciende a 4,025 personas. Del grupo de 17 fallecimientos informado hoy, seis personas no estaban vacunadas, ocho estaban vacunadas sin dosis de refuerzo y tres tenían sus dosis de refuerzo. La población de personas sin vacunar en Puerto Rico se estima en 598,488, la población vacunada sin refuerzo en 1,398,748 y la que cuenta con refuerzo en 1,196,458. En los últimos 30 días se han reportado 222 fallecimientos de personas no vacunadas por el virus. Esto son aproximadamente 33 fatalidades por cada 100 mil habitantes entre la población de no vacunados. Al llevarlo a la población vacnada sin refuerzo es de uno 18 muertos por cada 100 mil habitantes y en la población con refuerzo sería seis fatalidades por cada 100 mil habitantes.

Mientras tanto, se reportaron 217 hospitalizaciones, de las cuales 16 son casos pediátricos.

La tasa de positividad en el informe preliminar de la mañana se ubica el 11.68 %. Una leve baja en comparación con ayer cuando se registró una leve alza.

El estimado preliminar de promedio de casos confirmados diario para hoy es de 165.

Municipios como: Jayiya, Maricao, Culebra, Vieques, Villalba, Utuado, Las Marías, Adjuntas, Rincón y Aguadilla comienzan a mostrar niveles de transmisión más bajos que el resto de la Isla.

Al mediodía, Salud actualiza los datos oficialmente. Pendientes a Metro.PR.