Kyle Jenner recibe numerosas críticas por el nombre de su segundo hijo

La empresaria Kyle Jenner recibió muchas críticas tras revelar en la plataforma de Instagram el nombre de su segundo hijo con el cantante Travis Scott.

El bebé de la pareja nació el pasado miércoles, 2 de febrero de 2022.

Captura- Wolf es el segundo hijo de Kylie y el rapero Travis Scott y nació el miércoles 2 de febrero

La revelación del nombre provocó la creación de memes por parte del público.

Kylie poniéndole Wolf a su hijo

Automáticamente lo que pienso: pic.twitter.com/GdyLWV5WFc — Julieta♡ 💚🩰 (@GuerraOJulieta) February 11, 2022

Kylie named her Son Wolf Webster? pic.twitter.com/mYwRi442zi — aziza🥀 (@VZIZVX) February 11, 2022

En la familia Kardashian ha ocurrido una tradición de nombrar de forma inusual a los bebés recién nacidos.

Los nombres de los nietos de Kris Jenner son: North West, Chicago, Saint, True, Stormi.

Kyle Jenner, es parte de la familia del programa “Keeping Up with the Kardashians” y fundó su compañía de maquillaje en 2015.