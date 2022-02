Exigen renuncia del senador Javier Aponte Dalmau

El exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Pedro Julio ‘Pelle’ Santiago exigió hoy, sábado, la renuncia inmediata del portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado, Javier Aponte Dalmau, tras una denuncia de agresión y amenaza.

“Las denuncias hechas contra el Portavoz del PPD en el Senado son muy fuertes e involucran agresión física y verbal, además de amenaza. El empleado ahora dice temer por su vida ante lo que ha manifestado ser una actitud hostil y agresiva de parte del Portavoz. Este Senador debe renunciar a su escaño de manera inmediata. La renuncia debe producirse ya”, sentenció el exrepresentante del PNP.

Santiago aclaró que “existen rumores de que se está presionado al empleado para que retire su querella, aunque eso no nos consta, el mero hecho de que dijera públicamente en múltiples entrevistas con medios de comunicación que teme por su seguridad, hasta por su vida, es razón suficiente para que se le brinde protección. Hago un llamado al Departamento de Justicia para que intervenga, de manera expedita, en este caso y no permita que la presión que se puede ejercer haga que este inocente no prospere. Eso no es sano para la función pública en Puerto Rico”.

“No queremos que ‘alguien’ haga cambiar la versión del empleado, o que ‘alguien’ esté negociando con este para eso; por eso es imperativo la entrada de Justicia en el caso”, recalcó el exrepresentante.