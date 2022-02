Nuevos vuelos diarios desde Puerto Rico a Virgen Gorda

La Oficina de Turismo y Comisión Cinematográfica de las Islas Vírgenes Británicas y Cape Air anunciaron que la compañía aérea reanudó el servicio al Aeropuerto Internacional de Taddy Bay, en Virgen Gorda, con tres vuelos diarios de ida y vuelta desde San Juan.

“Estamos encantados de que la ruta Virgen Gorda-San Juan de Cape Air se haya restablecido de nuevo, justo cuando estamos reabriendo más puertos de entrada a nuestro territorio para dar la bienvenida a más huéspedes en las Islas Vírgenes Británicas”, dijo Clive McCoy, Director de Turismo de las Islas Vírgenes Británicas. “Estamos deseando dar la bienvenida a nuestros amigos de Puerto Rico una vez más, para que disfruten de las maravillas que ofrece Virgen Gorda y las islas cercanas. Estamos agradecidos con Cape Air por su inquebrantable compromiso para hacer posible esta conexión”, agregó.

Durante la pandemia, Virgen Gorda se convirtió en uno de los principales destinos de lujo del Caribe, impulsado por la apertura de importantes propiedades, como el Saba Rock Resort y el Bitter End Yacht Club. Además, el aeropuerto internacional de Virgen Gorda fue objeto de mejoras en la pista de aterrizaje y su edificio principal fue remodelado para incluir un centro de salud para la detección de COVID-19. Estas mejoras permiten el cumplimiento de los protocolos de viaje establecidos en el Territorio, algunos de los cuales se han flexibilizado recientemente. Los nuevos protocolos permiten a los visitantes totalmente vacunados entrar en el territorio sin tener que someterse a la prueba de COVID a su llegada si presentan un resultado negativo en una prueba de PCR o de antígeno realizada como máximo dos días antes de la llegada al territorio.

“Cape Air lleva tres décadas invirtiendo en la región del Caribe y restablecer el servicio directo a Virgen Gorda era una de nuestras principales prioridades”, dijo Linda Markham, presidenta y directora general de Cape Air. “Los vuelos entre Virgen Gorda y San Juan estarán programados de forma óptima para conectar con los vuelos de las principales aerolíneas asociadas a Cape Air desde y hacia Estados Unidos, como Jet Blue y United Airlines, American Airlines y Delta Airlines”, añadió.

Los vuelos desde San Juan a Virgen Gorda despegarán diariamente a las 9:00 a.m., 12:30 p.m. y 4:11 p.m., mientras que los vuelos desde Virgen Gorda saldrán hacia San Juan todos los días a las 7:00 a.m., 11:00 a.m. y 1:58 p.m. Los pasajeros podrán reservar sus vuelos online a través de la página web oficial de Cape Air. Además, se mantiene el servicio de vuelos chárter.