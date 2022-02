Dorado Beach advierte a residentes sobre posibles protestas encabezadas por un“fracasado candidato a la gobernación”

El hotel Dorado Beach advierte a sus residentes sobre la posibilidad de manifestaciones este próximo sábado en el litoral que estarían encabezadas por un “fracasado candidato a la gobernación”, en referencia a Eliezer Molina.

En un comunicado, la administración les comunica que debido a las protestas que se pudieran producir el sábado, 12 de febrero, han aumentado la seguridad para velar por su propiedad privada.

Y es que en días recientes, Molina invitó a la gente a protestar en la playa El Guetto en Dorado, donde al parecer se ha impedido el acceso a los bañistas.

“Un grupo de individuos, encabezados por fracasado candidato a gobernador que recibió unos escasos 8.751 votos en las últimas elecciones (0,68% del voto electoral total) ha aumentado recientemente su ataques al desarrollo costero, regulaciones gubernamentales, Ley 22, y otras políticas de desarrollo económico, en las redes sociales a través de la intimidación y las amenazas, difundiendo información errónea acerca de que las playas son tratadas como “privadas”, lee el comunicado.

Dorado Beach en alerta 🚨 ante posibles protestas este fin de semana. 👇🏼 pic.twitter.com/DWQf6ikbvV — Juan Carlos Pedreira (@juancpedreira) February 11, 2022

“Nuestra posición, que siempre ha coincidido con la ley, es que las playas en Puerto Rico son públicas, y el acceso no debe ser obstaculizado. El acceso a algunas de ellas es más incómodo y difícil debido a su morfología y características naturales. Sin embargo, mientras que las playas son públicas, nuestras propiedad privadas no lo es. Aunque no prevemos que se produzcan incidencias en nuestra propiedad, estamos tomando todas las precauciones de seguridad apropiadas para protegerla como tal. Nuestra la línea de propiedad se ha definido legalmente, y haremos que el límite sea más visible el sábado para protegernos”, manifestaron.