Secretaria de la gobernación culpa a la prensa por molestia de empleados públicos con Pierluisi

Un día después de una manifestación masiva por parte de los maestros, bomberos, trabajadores sociales, entre otros, la secretaria de la gobernación, Noelia García, volvió a defender las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi culpando a la prensa por la molestia de los empleados públicos.

El pasado lunes, Pierluisi expresó en conferencia de prensa que “nadie está obligado a ser ni policía ni bombero, pero el que dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad, y si por alguna razón cuestiona si debe seguir haciéndolo, pues porque o la paga no es la que espera, las condiciones de trabajo no son las que espera, no está obligado a permanecer en esa posición”.

Aunque el primer ejecutivo se reafirmó en sus expresiones, García aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y en la mañana de hoy responsabilizó a la prensa por no ser un ente conciliador.

“Es también triste que las reseñas que se pongan en la prensa del gobernador no son las palabras completas que él expresa, y, a veces, se sacan de contexto para inflamar”, comentó la funcionaria en entrevista con Wapa Televisión.

“No hemos sido entes conciliadores y la prensa tampoco ha sido ente conciliador”, agregó.

En el día de hoy líderes de grupos magisteriales se estarán reuniendo con el gobernador Pierluisi luego de que ayer este no los atendiera ya que según indicó, no se reúne cuando hay manifestaciones masivas.

Los maestros de Puerto Rico han paralizado el sistema de educación en dos ocasiones en menos de una semana, ayer y el pasado viernes, exigiendo aumento salarial, mejores condiciones de trabajo y retiro digno.