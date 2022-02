Maestros regresarán al salón de clases mientras sostienen negociaciones sobre un retiro digno

Los maestros afiliados a los distintos gremios volverán a los salones de clases tras lograr una serie de acuerdos en una reunión esta mañana con el gobernador Pedro Pierluisi, pero la posibilidad de nuevas protestas masivas seguirá latente en caso de que se incumplan las promesas o la “mesa de diálogo” conformada no produzca resultados.

El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep), que conforman la Federación de Maestros (FMPR), UNETE y EDUCAMOS, ha liderado las manifestaciones en las pasadas dos semanas, incluyendo una marcha hasta La Fortaleza el miércoles, día en que apenas el 18% de los docentes acudió a los planteles del sistema público.

“Si no llegamos a unos acuerdos (sobre el tema de retiro) en un tiempo estipulado o prudente, entonces el magisterio responderá como ustedes saben que ha respondido en todos estos días. Mañana los maestros deben regresar al salón de clases, cada cuál… pero eso no limita que mañana tenemos unas actividades programadas y la semana que viene. Los maestros hemos estado dando clases todos los días. Eso no significa que vamos a detener la militancia”, advirtió la presidenta de UNETE, Liza Fournier, quien participó de la reunión junto al gobernador y otros funcionarios, como el secretario de Estado y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, y el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

El propio Marrero, quien lideró la rueda de prensa que ofreció el gobierno, admitió la posibilidad de futuros casos de ‘teacher flu’ si los trabajos de la mesa de diálogo se estancan.

En la mesa de diálogo, que incluirá a los tres gremios, así como a la Asociación de Maestros (AMPR), como representante exclusivo del magisterio, y funcionarios del gobierno, se auscultarán las alternativas para ofrecer a los educadores un retiro digno, luego de que el Plan de Ajuste de Deuda pusiera fin al plan de beneficios definidos, al tiempo que fijó en 63 años la edad de jubilación.

Paralelamente, se anunció que el gobernador expresó un compromiso de firmar el Proyecto de la Cámara 513 y el Proyecto del Senado 573, para elevar por ley el salario base mensual de los maestros a $2,700 y reactivar el concepto de la carrera magisterial, respectivamente.

“No quiero hablar por ninguno de los líderes magisteriales, sin embargo, (detener el patrón de ausentismo) fue el compromiso expresado por parte de los distintos gremios. Con este acuerdo se reinician las clases, se dejan las calles. Pero también expresaron, y eso también lo tengo que reconocer, que en caso de que esa mesa de diálogo no dé resultados concretos, retomarían la calle con sus protestas. Pero entendemos que eso no va a ser necesario y vamos a llegar a ese acuerdo”, expresó Marrero.

“Es este mismo diálogo el que ayudó a abrir las escuelas en verano, en agosto, el que ayudó a abrir las escuelas en enero, y el que hoy todavía no veamos lo que en algún momento se predijo, condiciones de seguridad en las escuelas que estuvieran afectando la operación de las escuelas. […] Nuestra intención hoy es que podamos volver con normalidad mañana a las salas de clases mientras ese diálogo se da. Ese proceso lo vamos a estar evaluando”, dijo Ramos Parés al preguntársele si será necesario extender el semestre.

El viernes pasado y este miércoles se reportó, respectivamente, un 72% y 82% de ausentismo docente en las escuelas públicas, en tanto los maestros participaban de convocatorias masivas en el Viejo San Juan.

Disculpas del gobernador y la secretaria de la Gobernación

La presidenta de EDUCAMOS, Migdalia Santiago Negrón, reveló por su parte que Pierluisi y la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, ofrecieron a los líderes magisteriales sendas disculpas por comentarios públicos recientes que han sido considerados ofensivos por los maestros y otros grupos de servidores públicos.

En conferencias de prensa en las últimas dos semanas, el gobernador y García Bardales han realizado expresiones por la línea de que ningún servidor público está “obligado” a permanecer en su puesto de trabajo si no está satisfecho con las condiciones laborales o de retiro.

“Se le hizo el planteamiento de que nos había ofendido, de que nos habíamos sentido ofendidas y hubo una disculpa que obviamente no se la van a dar a ustedes, pero como nos la dieron a nosotros, responsablemente, esta servidora tiene que decirle al magisterio que nosotras tres recibimos una disculpa de parte del gobernador y la secretaria de la Gobernación”, indicó Santiago Negrón.

“Dijeron que se habían malinterpretado las palabras, que sabemos que no es cierto, pero que si nos habíamos sentido ofendidos, los disculparan. Las disculpas son para quien las da, no para quien las recibe, así que duerman tranquilos esta noche, nosotros pasamos la información, pero obviamente tuvimos que decírselo porque es parte del dolor que una siente cuando escoge una profesión se le falta el respeto”, añadió la educadora.

Santiago Negrón, Fournier y Mercedes Martínez, de la FMPR, optaron por hablar con los medios luego de la conferencia de prensa que ofrecieron los funcionarios del gobierno junto al presidente y secretaria general de la AMPR, Víctor Bonilla y Sybaris Morales, respectivamente.

De acuerdo con Santiago Negrón, la AMPR ha “vendido al magisterio”, en referencia a los pactos que su liderato alcanzó con la Junta de Control Fiscal sobre las pensiones, que luego fueran rechazados en las elecciones que celebraron los docentes.

Pese a las diferencias, Bonilla afirmó que en la reunión con el mandatario “se vio reflejado la unidad del magisterio”.