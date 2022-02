Hombre lleva 14 meses dando positivo a COVID

Muzaffer Kayasan, un hombre turco, lleva en cuarentena 14 meses luego de dar positivo al COVID-19 en 78 pruebas diagnósticas, según reportó el medio Uppers.

El hombre, fue diagnosticado con leucemia y que reside en Estambul, está positivo al virus desde noviembre de 2020 cuando estaba en proceso de recuperación de la enfermedad.

Luego de contagiarse con COVID-19, ingresó al hospital al presentar síntomas, como dificultad para respirar o caminar y la pérdida del apetito.

Kayasan, de 56 años, le exhortó a las personas a que se vacunen contra el virus, aunque él no ha podido vacunarse. “Había gente no vacunada en el hospital que vino a ser atendida, fui testigo de la muerte de jóvenes. Para mí una persona que no está vacunada es alguien que daña a la sociedad, a sí mismo y a su familia”, expresó.

Durante los pasado 14 meses, el hombre solo ha podido ver a su familia por videollamada o a través de un cristal.