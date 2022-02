Amor de madre abre ruta de emprendimiento a joven con autismo

Luis Jomar Martínez se levanta cada mañana, se pone su uniforme y sale a abrir su pequeño negocio.

Este joven de 23 años es el dueño de Transformers Coffee Brunch en Corozal. Su condición de autismo no fue impedimento para dar rienda suelta a su emprendimiento.

Este joven sabe que el miedo no es buen compañero y por ello insta a quienes como él persiguen un proyecto a futuro que “sigan adelante, no se llenen de miedo…si quieren seguir sus sueños, sigan y no se rindan”.

En su caminar, Luis Jomar ha estado acompañado de su madre, Norma Santiago y su tía, Aitza Santiago. Estas hermanas ayudaron al joven a abrir su negocio en el 2018 cuando Luis Jomar se graduó de escuela superior.

“La idea surge cuando él sale de cuarto año, del deseo como madre de que él pueda hacer sus cosas y pueda desempeñarse en algo que le guste, que se sienta útil. Entonces, entre nosotros y la familia decidimos hacer esto, y yo como siempre estuve trabajando en panadería ya tengo una idea…”, aseguró Norma.

Luis Jomar es coleccionista de Transformers, razón por la que escogió ese nombre para su negocio, y además hace con ellos videos para su canal de YouTube y les toma fotos. Más allá de su hobbie, el joven empresario no descarta en el futuro estudiar tecnología y animación.

El negocio de Luis Jomar es un lugar de inspiración para otras personas con distintas condiciones que acuden a verlo trabajar y hablar con él, pues es un ejemplo de motivación y superación.

“Es un negocio donde vienen muchas personas especiales, es un negocio pequeño donde no viene la gente con prisa. Las personas que vienen se sientan, siempre preguntan, les llama la atención el por qué se llama así, es bien acogedor”, expresó la madre. Norma relata que muchas veces las personas creen que una condición, como el autismo, puede ser limitante, sin embargo, dijo que Luis es el vivo ejemplo de que, con tiempo, espacio, práctica y el apoyo familiar se logran grandes cosas.

“Lo más importante es la paciencia y escucharlos. Estas personas muchas veces creen que no pueden hacer las cosas, pero realmente somos nosotros que no le damos su espacio...A él, por ejemplo, lo hemos dejado solo…él cogía la máquina, un día la prendía, empezó a preparar cositas hasta que ya en dos semanas él estaba haciendo café. Hay que darles mucha confianza porque ellos sí pueden hacer muchas cosas, incluso mi mayor satisfacción es verlo levantarse por la mañana con su uniforme e ir al trabajo”, sostuvo.

Añadió que los padres tienen la responsabilidad de darles oportunidades a sus hijos para que aprendan a su propio ritmo, algo que va a ayudar a que logren lo que se propongan en la vida.

“Yo le daría el consejo a sus padres, que le den la oportunidad. Muchas veces no es lo que te gusta, como le digo a Luis que le apasionan los muñecos etc. y él dice que es coleccionista. Y,o le digo que eso es un hobby, pero realmente para vivir tienes que buscar algo que te produzca dinero porque esa es la realidad. No es saberlo todo, no es competir con todos, no es saberlo todo en la escuela, es saber cómo vivir y prepararlos para un futuro cuando uno no esté. Mi mayor deseo es que él siga aprendiendo poco a poco, y que llegue un momento que prácticamente él lo mueva solo (el negocio)”, aseguró Norma.

Mira el vídeo reportaje:

En Transformers Coffee Brunch, aunque hay varias combinaciones en el menú, la especialidad es el plato Transformers ya que cada persona puede crear este plato a su gusto. Puede escoger entre waffles, tostadas francesas o pancakes, entre omelette, huevos revueltos o a la plancha, y entre jamón regular, de pavo o bacon.

Transformers Coffee Brunch está ubicado en el sector El Empalme en Corozal, en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., y sábados y domingos de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Para más información pueden buscarlos en Facebook @Transformers Coffee.Brunch o llamar al (787) 394-5649.