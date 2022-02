“A los penepés les gusta financiar el narcotráfico”, dice Alejandro García Padilla

En respuesta a las expresiones del senador Thomas Rivera Schatz, quien dijo que “los populares viven la vida queriendo que todo el mundo fume marihuana”, el exgobernador Alejandro García Padilla aseguró hoy que “a los penepés les gusta financiar el narcotráfico”.

Las expresiones de García Padilla se dieron en el programa Sin Miedo de NotiUno en respuesta a las declaraciones del senador en una entrevista con Rubén Sánchez en WKAQ.

“Al penepé lo que le gusta es que el que cobre sea el punto. Al penepé le gusta financiar el narcotráfico”, dijo García Padilla.

Previamente, Rivera Schatz se había expresado en contra del proyecto del legislador Héctor Ferrer, que propone la legalización de la marihuana reacreacional.

“Los populares viven la vida queriendo fumar pasto, los populares viven la vida queriendo que todo el mundo fume marihuana, viven la vida queriendo legalizar la prostitución, esos son los populares. ¿Para qué? ¿Para qué?”, dijo entonces.

" Vamos a vender marihuana para resolver el problema de los maestros. A ellos no les importa el problema de los maestros, ellos lo que quieren es vender marihuana y fumar marihuana y que no los metan presos...eso es todo. La respuesta mía es no, yo me opongo a eso”, añadió.

El proyecto de Ferrer propone la autorización de poseer alrededor de 28 gramos de marihuana y que esta pueda ser comprada por mayores de 21 años de edad.