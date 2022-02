“Yo nunca me reúno cuando hay ese tipo de marchas”, dice el gobernador Pedro Pierluisi

Luego que trabajadores públicos de diferentes sectores se lanzaran hoy a la calle en una marcha hasta la Fortaleza para reclamar un mejor salario, un retiro digno y mejores condiciones de trabajo, el gobernador Pedro Pierluisi decidió delegar en su equipo de trabajo el atenderlos.

“No, es que yo nunca me reúno cuando hay ese tipo de marcha y protesta”, dijo a preguntas de Las Noticias de TeleOnce.

Dijo que su rol “es tomar decisiones”, cuando se le cuestionó las razones para no atender a los manifestantes de la Marcha de la Indignación, convocada en primera instancia por los maestros del país y a la que se unieron otros empleados públicos como los bomberos.

“Es que aunque esté en el área o no esté en el área, no importa el tipo de marcha, yo tengo mi equipo de trabajo que es el que recibe a las personas que protestan y marchan y después me informan. Mi rol es tomar decisiones”, apuntó.