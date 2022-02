Rivera Schatz dice que populares viven la vida queriendo fumar marihuana

El expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz acusó a los miembros del Partido Popular Democrático de fumar marihuana al expresarse en contra del proyecto de la Cámara que busca legalizar la planta.

Rivera Schatz dijo que se opone al proyecto de legalizar la marihuana del representante Héctor Ferrer hijo, en que se establece el consumo para adultos legal y usar esos fondos para la Universidad de Puerto Rico, pago de pensiones y los municipios.

“Los populares viven la vida queriendo fumar pasto, los populares viven la vida queriendo que todo el mundo fume marihuana, viven la vida queriendo legalizar la prostitución, esos son los populares. ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a vender marihuana para resolver el problema de los maestros. A ellos no les importa el problema de los maestros, ellos lo que quieren es vender marihuana y fumar marihuana y que no los metan presos...eso es todo. La respuesta mía es no, yo me opongo a eso”, expresó Rivera Schatz en entrevista con Rubén Sánchez en WKAQ.

El proyecto de Ferrer propone la autorización de poseer alrededor de 28 gramos de marihuana y que esta pueda ser comprada por mayores de 21 años de edad.