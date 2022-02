Pierluisi no atenderá hoy a los maestros que marcharon hasta La Fortaleza

El gobernador Pedro Pierluisi atenderá mañana, jueves, a los grupos magisteriales que hoy se encuentran en protesta por mejores condiciones laborales y un retiro digno, en una jornada en la que se convocó a múltiples grupos de servidores públicos a marchar desde el Capitolio hasta La Fortaleza.

En el día de hoy, el liderato magisterial se reunirá con asesores del primer ejecutivo, tal como había anticipado el propio Pierluisi en una rueda de prensa más temprano esta semana.

“Esa reunión que tú mencionas (el miércoles) se va a dar. Como siempre en La Fortaleza, de mi presencia ser indispensable porque mi equipo de trabajo que está ahí par asistirme no puede resolver algo y necesitan que yo, en ese momento dado, tome una posición, y que voy a estar en posición de tomarla, yo puedo comparecer. Pero no comparezco así porque sí porque no es así que funciona mi gestión”, dijo el gobernador en una conferencia de prensa el martes, al cuestionársele porque no estaría presente en el encuentro de hoy, como habían solicitado gremios magisteriales, liderados por la Federación de Maestros.

Sin embargo, este medio supo que el gobernador sí estaría presente en una segunda reunión que se celebraría mañana.

A eso de las 11:00 a.m. de hoy, miles de manifestantes llegaron hasta la intersección de la calle Fortaleza y la calle Del Cristo, como parte de una serie de convocatorias realizadas por gremios de maestros y el Sindicato de Bomberos Unidos (SBU).

En el caso del SBU, su presidente, José Tirado, ha indicado que espera que el mandatario los reciba para una reunión en la que discutirían, principalmente, el tema del salario. Actualmente, el sueldo base de los bomberos es de $1,625 mensuales, a la espera de un incremento de $125 que entraría en vigor en enero de 2023.

Los bomberos, no obstante, exigen que su salario base aumente, al menos, a $2,500 al mes.

Pierluisi, en tanto anunció el lunes que el salario base de los maestros se elevaría de $1,750 a $2,750 mensuales desde julio de este año, al autorizarse un aumento de $1,000 a la totalidad de los educadores.

El aumento, que proviene de una combinación de fondos estatales y federales, estaría vigente hasta septiembre de 2024. Pierluisi ha expresado su expectativa de que eventualmente se identifique el dinero para hacer del alza una permanente.

Organizaciones magisteriales como la Federación de Maestros, UNETE y EDUCAMOS han insistido en mayores garantías de que el incremento salarial se mantendrá vigente más allá de septiembre de 2024, al tiempo que han puntualizado que aún no se ha tomado acción concreta para atender el tema de las pensiones.

A raíz de la confirmación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), se cerró el plan de beneficios definidos al que cotizaban los educadores del sistema público, lo que reducirá sustancialmente sus beneficios de pensión. Pierluisi ha dicho que buscará mitigar el impacto a través de una medida similar a la que se adoptó recientemente para los policías, que les garantizará unas pensiones cercanas al 50% de sus salarios.

En el caso de los policías, la Junta de Control Fiscal autorizó una aportación gubernamental de $850 millones en los próximos 15 años que permitirá mejorar los beneficios de retiro de los agentes de la Policía.

Sin embargo, el gobernador no ha especificado cuándo los maestros podrían recibir un plan similar. Mediante la aprobación del PAD, además, se retrasó la edad de retiro para la mayoría de los maestros hasta los 63 años.

En el día de hoy, otros grupos de empleados públicos, como los paramédicos, técnicos del Instituto de Ciencias Forenses y trabajadores de la rama judicial, también estaban convocados a participar en manifestaciones para reclamar mejores condiciones laborales.