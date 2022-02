Pierluisi dice que para reunirse con él hay que sacar cita

El gobernador Pedro Pierluisi dijo el miércoles que su preferencia es no reunirse con personas que protestan y aseguró que trabaja si le piden cita.

“No, es que yo nunca me reúno cuando hay ese tipo de marchas y protestas”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Aunque esté en el área, no importa el tipo de marcha, mi equipo de trabajo es quien recibe las personas que protestan y marchan y después me informan. Mi rol es tomar decisiones. Las decisiones se toman en mi despacho cuando estoy con el debido asesoramiento de las personas que me rodean y demás. Así que, ese es el caso”, añadió.

Expuso que “en el caso de la Federación de Maestros, ella pidió (Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR) y yo se la voy a conceder mañana. Así sí yo trabajo, si me piden cita, como he dicho, yo me he reunido en múltiples ocasiones con el presidente de la Asociación de Maestros que es el representante exclusivo de los maestros. Y siempre es por cita. Así que mañana yo estaré viendo a la presidenta de la Federación para decirle lo mismo que le estoy diciendo a ustedes”.

Sobre el caso de los bomberos, el gobernador dijo que otorgará mil dólares de la misma manera en que lo hizo con los maestros para elevar el salario a $2,500 mensuales.

“Lo mismo va a ocurrir, vamos a utilizar fondos ARPA en la medida en que lo tengamos disponible, si no, otros fondos para que el aumento sea mayor. Así que todos esos reclamos serán atendidos”, expuso el gobernador.

Las expresiones del gobernador se dieron luego que maestros, bomberos y empleados públicos realizaron una marcha en reclamo de mejoras salariales y mejores condiciones de empleo, además, de un retiro digno.