Gobernador dice se ha solidarizado “en todo momento” con los empleados públicos

Ante las manifestaciones llevadas a cabo este miércoles por maestros, bomberos y otros servidores públicos, como privados, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que ha estado solidarizado “en todo momento” con ellos.

“En todo momento me he solidarizado con los reclamos de los servidores públicos, incluyendo maestros, bomberos y policías. Por eso es que he estado buscando alternativas y soluciones para hacerles justicia dentro de los recursos limitados del gobierno”, dijo el gobernador en su red social Twitter.

“Mi compromiso con ellos es firme. No voy a descansar hasta que logre mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de nuestros servidores públicos”, añadió.

Según se supo, este jueves el mandatario se reunirá con representantes de los gremios magisteriales.

El Departamento de Educación anunció que poco más de un 18 por ciento de los educadores se reportó a trabajar.

Según la cuenta oficial de Twitter del DE, con el reporte de 719 planteles escolares, unos 3,489 educadores trabajaron, para un 18 por ciento.

Además, el 37 por ciento de otros docentes acudió a trabajar, para unos 758 empleados.

Asimismo, el personal no docente alcanzó un 85 por ciento para 9,681 empleados.

Por último, los directores escolares que acudieron a trabajar fueron 564 para un 78 por ciento.