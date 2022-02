Denuncian gasto del PPD de $1.5 millones para crear nueva oficina en la Legislatura

El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, censuró este miércoles el gasto de 1.5 millones de dólares, propuesto por el liderato popular en la Cámara de Representantes para la creación de una Oficina de Análisis de Presupuesto en la Asamblea Legislativa.

“Desde ayer estamos revisando los parámetros de la Resolución Conjunta de la Cámara 278, de la autoría de su Presidente y el presidente de la Comisión de Hacienda. Entre los articulados que levantan bandera roja se encuentra el ‘C’ en la página 11 el cual pretende asignar $1.5 millones para crear una Oficina de Análisis de Presupuesto en la Asamblea Legislativa. Para nosotros ese es un gasto innecesario porque para eso está la Comisión de Hacienda, tanto en Cámara como en Senado”, señaló Ríos a través de expresiones escritas.

“Esta asignación es totalmente innecesaria, pues las comisiones de Hacienda evalúan el presupuesto y todas las medidas de impacto fiscal, ese es su trabajo y para eso tienen los presupuestos más grandes dentro de la Legislatura. La creación de esta ‘Oficina’ no es otra cosa que un intento del Presidente de la Cámara de crear una institución donde meter sus allegados políticos. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico no necesita esta oficina. Nuestro presupuesto no es de trillones de dólares; sencillamente no se justifica”, añadió el Senador por el Distrito de Bayamón.

“Estaremos evaluando las demás partidas colocadas en esa resolución con mucho detenimiento porque el dinero del Pueblo se reserva para el Pueblo, no para una oficina que no tiene ningún sentido en esta coyuntura histórica que vivimos, donde apenas estamos saliendo de la quiebra. Por acciones como esta, este gasto innecesario, es que llegamos a la quiebra”, añadió el senador.