Una veintena de estaciones de bomberos solo cuentan con un supervisor

Ante el paro de bomberos que anunció ayer el presidente del Sindicato de Bomberos, José Tirado, una veintena de estaciones amanecieron cerradas u operando con un solo supervisor, afirmó hoy, martes, el líder sindical.

No obstante, de acuerdo con Tirado, las ausencias podrían aumentar de cara al turno que cubre las horas de 3:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche, y aún más luego de ese entonces.

“Hay como veinte estaciones que están cerradas o funcionando con un supervisor porque no hay bomberos. Me imagino que eso se va a encender ahora con el turno de las 3:00 p.m. y más fuerte con el turno de las 11:00 p.m.”, expresó Tirado durante una conversación telefónica que sostuvo con Metro Puerto Rico.

El paro fue anunciado anoche luego de que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia expresó ayer que “nadie aquí está obligado a ser ni policía ni bombero, pero el que se dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad y si por alguna razón cuestiona si debe seguir haciéndolo, porque la paga no es la que espera, las condiciones de trabajo no son las espera, no está obligado a permanecer en esa posición”. Esto en reacción a las múltiples protestas de distintos gremios que exigen un mejor salario y retiro.

Las expresiones del ejecutivo provocaron un furor de críticas en las redes sociales, especialmente de empleados públicos que exigen mejores condiciones para trabajar.

En cambio, el comisionado de Bomberos, Marcos Concepción Tirado, confirmó que de la matrícula de 1,400 bomberos, un promedio de 178 funcionarios se ha ausentado diariamente desde que inició febrero.

“Hemos trabajado día a día y cada turno tiene sus diferencias, pero las ausencias se han mantenido en ese número aproximado. Hemos trabajado esas ausencias con el personal de supervision y personal de otras divisiones”, expresó el funcionario en una conversación separada con este medio.

“Tenemos estaciones que están trabajando con un supervisor. Cada vez que pasa una cuestión de emergencia, siempre se activa la estación más cerca, pero le estamos dando backup”, agregó.

Concepción Tirado también adelantó que los municipios están aportando recursos y personal en el caso de no contar con la cantidad necesaria de trabajadores.

La controversia con los Bomberos yace en el reclamo de un trato justo para servidores públicos. Dado a esto, diversos gremios de obreros, como el magisterio, se han lanzado a la calle para exigir mejores condiciones de trabajo.

De hecho, mañana los maestros marcharán hacia La Fortaleza como preámbulo a una reunión que líderes sindicales sostendrán con representantes del gobernador en la que exigirán un aumento salarial, aunque ya Pierluisi Urrutia anunció un incremento de $1,000 luego de que otra marcha separada el pasado viernes.