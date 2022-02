Pierluisi se inclina a firmar la reforma laboral aunque entiende que contiene “errores”

Si bien sostuvo que el proyecto de enmiendas a la reforma laboral contiene una serie de errores, el gobernador Pedro Pierluisi afirmó que se inclina a firmarlo para dar por terminado el “tormentoso y escabroso” trámite que ha tenido la medida a lo largo del pasado año.

Debido a los errores, Pierluisi adelantó que, incluso si le imparte firma, probablemente presentará una medida posteriormente con miras a corregir los presuntos errores.

“Me veo inclinado a firmarla y ponerle punto final al asunto, salvo que si hay errores, que los arreglen”, dijo el primer ejecutivo.

“El proyecto de reforma laboral ha tenido un camino tormentoso, escabroso, en esa Asamblea Legislativa. Finalmente, aparentemente, por lo que me está llegando, el Senado llevó a votación el informe de conferencia que Cámara había aprobado. Yo tengo que verificar que no le hayan hecho cambios a ese informe de conferencia que Cámara aprobó. Si eso es lo que ocurrió, yo por carta señalé unos errores que tenía. Hice un par de señalamientos, no eran gran cosa, indiqué un cambio que entiendo se le debe hacer en un área en particular que quieren darle doble paga a ciertos jóvenes pero a otros no. Lo señalé como algo que me parece que no es la intención del legislador”, manifestó Pierluisi.

El gobernador también mencionó que, a su juicio, la versión de la medida avalada en ambas cámaras elimina inadvertidamente disposiciones de otra ley que permite a los trabajadores reclamar el pago de ciertas bonificaciones, al tiempo que contiene errores “mecanográficos”.

Los cambios a la reforma laboral reducen a 700 las horas requeridas para que un trabajador cualifique para el bono navideño, y aumenta a 15 días anuales las licencias de vacaciones y enfermedad para los empleados que laboren más de 115 horas al mes.

“Yo me inclino a firmar la reforma. Si por alguna razón veo que hay errores ahí, ya yo había sometido un proyecto para curar los errores. Si termino en que la firmo, cuenten con que voy a someter entonces un proyecto diciendo la he firmado, pero corrijan las áreas en las cuales entiendo que han cometido errores. Pero no quiero que esto se prolongue más”, indicó el mandatario.

En el Senado, el informe del Proyecto de la Cámara 3 contó con el voto a favor de las delegaciones del Partido Popular Democrático, Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Los 10 senadores del Partido Nuevo Progresista se abstuvieron, mientras que la independentista María de Lourdes Santiago se opuso.