Funcionarios de Pierluisi salen en su defensa y dicen “sacaron de contexto” expresiones sobre bomberos y policías

Ante las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi sobre que los bomberos y policías no están obligados a permanecer en sus trabajos si no están conformes con sus salarios y condiciones de trabajo, empleados de la rama ejecutiva han ofrecido entrevistas asegurando que las palabras del primer ejecutivo fueron sacadas de contexto.

En entrevistas con diferentes medios radiales, la secretaria de la gobernación, Noelia García, así como el secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero, defendieron las expresiones asegurando se sacaron de contexto.

“Las expresiones del Gobernador fueron sacadas de contexto, él está comprometido con los maestros y con los servidores públicos. Nuestras acciones están concentradas en garantizar el aumento y así lo expresó en todo su mensaje antes de esas expresiones”, indicó García en WIAC 740.

Con un mensaje similar, Marrero en entrevista con Radio Isla comentó que “te puedo reconocer que las expresiones fueron sacadas un poco de contexto, de proporción… yo creo que en este caso el público puede ser que nuestras expresiones en respuesta a una pregunta se puedan sacar de contexto utilicemos las mejores palabras. Pero la realidad es que el gobernador ha puesto la acción en la palabra”.

“Nadie está obligado a ser ni policía ni bombero, pero el que dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad, y si por alguna razón cuestiona si debe seguir haciéndolo, pues porque o la paga no es la que espera, las condiciones de trabajo no son las que espera, no está obligado a permanecer en esa posición”, dijo ayer Pierluisi en conferencia de prensa.