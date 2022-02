“¿Arrepentirme de qué?”: Pedro Pierluisi se sostiene en comentarios hacia policías, bomberos y maestros

El gobernador Pedro Pierluisi se reiteró hoy en las expresiones que emitió ayer en referencia a los servidores públicos insatisfechos con sus condiciones laborales y que, en pasadas semanas, han recurrido a diversas acciones concertadas, incluyendo jornadas de ausentismo.

¿Usted se arrepiente de las expresiones?, se le preguntó al primer ejecutivo.

“No, en lo más mínimo. ¿Arrepentirme de qué? Yo hice muchas expresiones solidarizándome totalmente con los reclamos que hay. Dándole espacios a la expresión pública, marchas, protestas. Lo único que dije es que no se debe claudicar el deber, no se debe echar a un lado el deber. El que falta al trabajo, está faltando el deber a menos que realmente está enfermo. Reitero que eso no está bien, no existe justificación. Uno puede protestar y marchar fuera de horas laborables, durante los fines de semana, ¿por qué vas a interrumpir la enseñanza de los niños? Y de igual manera poner en peligro la vida y propiedad de los demás. Eso no se hace”, expresó hoy el gobernador.

“Lo que estoy diciendo, irrespectivamente de lo que algunos quieran criticar o sacarle punta. Eso no es lo que me va a mover a mí. A mí lo que me va a mover es el bien del pueblo y yo sé que hablo por el pueblo en general cuando hago estas expresiones. Todos tenemos que cumplir con nuestro debe mientras tengamos los puestos que tenemos, las vocaciones que tenemos”, subrayó Pierluisi.

Ayer, luego de anunciar un aumento de $1,000 mensuales en los salarios de los maestros del sistema público que estaría vigente hasta septiembre de 2024, Pierluisi sostuvo, a preguntas sobre reclamos de parte de grupos como bomberos y policías, que nadie está “obligado” a permanecer en su empleo.

Asimismo, dijo que manifestaciones como la que protagonizaron los educadores el pasado viernes, que derivaron en un ausentismo de 72% en los planteles, no se debe volver a repetir.

“Nadie aquí está obligado a ser ni policía ni bombero, pero el que se dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad, y si por alguna razón cuestiona si debe seguir haciéndolo, pues porque la paga no es la que espera, las condiciones de trabajo no son las que espera, no está obligado a permanecer en esa posición, pero si permanece en esa posición –estoy hablando a nombre del pueblo de Puerto Rico–, tiene que cumplir con su deber, no hay alternativa”, había dicho ayer el mandatario.

“Eso le aplica a todos en Puerto Rico, irrespectivamente de cuál sea su empleo. En ese caso, lo que pasa es que hay que añadirle la naturaleza de ese empleo, es un empleo muy sensitivo que conlleva una vocación, porque estás defendiendo la vida de los demás. En el caso de los niños estás dando el pan de la enseñanza. En esas (profesiones) hay un mayor llamado, pero esto le aplica a todo el mundo. Aquí nadie está obligado a emplearse en sitio alguno. Si las condiciones o la paga no es adecuada, todos tenemos el derecho de buscar una opción”, insistió Pierluisi en el día de hoy.

A preguntas de la prensa, el gobernador recalcó que labores como la docencia y funciones de seguridad pública son “tan esenciales” que no admiten interrupción bajo ninguna circunstancia.

“Tú buscas la manera de canalizar tu protesta de canalizar tu protesta, tu llamado, de forma tal que no afectes las poblaciones vulnerables. Eso es lo que voy a decir, y lo voy a decir 1,400 veces”, puntualizó el primer ejecutivo.

Sin embargo, el mandatario dijo paralelemante que el sentido de sus expresiones del lunes pudo haberse malinterpretado.

“Yo expresé tantas cosas en el día de ayer que pueden sacar de contexto cualquiera de mis expresiones, pero es obvio y se cae de la mata y quien lo cuestione realmente está faltándole a la verdad, que yo estoy totalmente comprometido con los servidores públicos de Puerto Rico. Yo soy un servidor público, de vocación y a todos los llevo en mi corazón”, afirmó.

El gobernador, durante el anuncio del aumento salarial a los docentes, aseguró que “protesten o no protesten yo siempre he escuchado y defendido a nuestros maestros y maestras. Yo respeto sus manifestaciones y valoro sus reclamos”.

Sin embargo, el Departamento de Educación de Estados Unidos confirmó ayer que las conversaciones con la administración de Pierluisi mediante las cuales se autorizó el uso de fondos federales para complementar parte del incremento otorgado se dieron desde el sábado, un día luego de la manifestación masiva que llegó hasta La Fortaleza.

En la rueda de prensa de hoy, que fue terminada abuptamente sin atenderse preguntas de varios medios, Pierluisi no aludió al hecho de que Educación federal había notificado en diciembre pasado a los estados y territorios que podían destinar los llamados fondos ESSER para ofrecer mejores condiciones salariales a los educadores.

Además de los maestros, los bomberos han llevado a cabo jornadas de ausentismo en los pasados días, mientras que otros grupos de servidores públicos, como paramédicos y empleados del Departamento de la Familia y el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), han advertido que harán lo propio.

A pesar del aumento salarial, la Federación de Maestros y otros gremios magisteriales han anticipado que seguirán adelante con la manifestación convocada para mañana miércoles, al considerar que aún no se han atendido sus reclamos para recibir un retiro digno luego de la aprobación del Plan de Ajuste de Deuda. Los empleados del ICF, en tanto, protestarán frente a la sede de la agencia, en Río Piedras.