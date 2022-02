Presidente cameral recaudó más dinero en el 2021 que todo el PPD

El comité político del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, recaudó unos $114,742, convirtiéndolo a su vez en la figura política dentro del Partido Popular Democrático (PPD) con el mayor número de ingresos durante el 2021, según datos de la Oficina del Contralor Electoral.

Los recaudos de Hernández Montañez opacan los ingresos de sus compañeros en esa colectividad, como al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, cuyo comité recaudó $30,567 en el mismo periodo.

A estos le siguen el senador Javier Aponte Dalmau, con $21,398.28; el representante Ángel Matos García, con $14,100; el representante Jesús Manuel Ortiz González, con $6,950; el exalcalde de Isabela Carlos Delgado Altieri, con $6,246.09; el senador Juan Zaragoza Gómez, con $1,500; y el representante Héctor Ferrer Santiago, con $400.

De hecho, la cifra que recogió Hernández Montañez contrasta sustancialmente con la cantidad que recogió el PPD durante todo el 2021, que a duras penas alcanza los $18,531, lo que resulta en una diferencia de $96,211 al compararse.

A raíz de esto, el PPD se ubicó en la cuarta posición entre el total de recaudos de cada partido político en Puerto Rico. El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), hasta la pasada semana, se ubicaba en el primer lugar con $361,391.52, como reseño Metro Puerto Rico.

No obstante, para el analista político Armando Valdés Prieto, no es atípico que funcionarios electos recojan dinero para invertirlo en su comité de campaña, pero resalta que aquellos a cargo de las finanzas del PPD no hayan hecho lo mínimo para recoger dinero adicional.

“El hecho de que el PPD no esté recaudando dinero parecería no ser tanto por una debilidad estructural del partido… Pero más que nada, para recoger una cantidad tan pequeña es que no se le ha pedido el dinero o donaciones a la gente. La gente antes recibía una cartita para donaciones… Ese trabajo se debería estar haciendo”, expresó Valdés Prieto durante una entrevista telefónica con este medio.

“Más que un asunto de unidad o división es un asunto de que las personas que están a cargo no están haciendo el trabajo. Sin duda. Creo que la conclusión con lo datos es evidente”, agregó.

PNP entrega su informe final

Hasta esta semana, el PIP se ubicaba en el primer lugar entre los partidos con el mayor ingreso al ser el primero en entregar todos su informes.

Sin embargo, eso cambió al final de la pasada semana, cuando el Partido Nuevo Progresista (PNP) entregó su informe final de recaudaciones. En total, esa colectividad recaudó unos $478,502.90 en todo el 2021, poco más de $100,000 más que la colectividad independentista.

Por su parte, el secretario del PNP, Carmelo Ríos, le expuso a este medio la pasada semana que la razón por la que el PNP demoró en la entrega de su informe yace en que la colectividad celebró varias actividades durante el mes de noviembre que provocó que se tomaran más tiempo manejando las finanzas del partido.

En el tercer lugar de los partidos con mayores ingresos permanece el partido Movimiento Victoria Ciudadana, con $58,220.49. Luego siguen el PPD y el partido Proyecto Dignidad, que reportó un ingreso anual de $7,224.88.