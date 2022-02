Prefirieron estar en la calle con la emergencia que en una conferencia de prensa, dicen funcionarios del DSP

El secretario del Departamento de Seguridad Publica, Alexis Torres y el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Nino Correa Filomeno defendieron el lunes el manejo de la emergencia del pasado fin de semana.

“Nosotros podemos ir a la universidad y podemos criticar sobre la situación o la experiencia de las personas. Nosotros reaccionamos y fue lo que entendimos al momento. Decidimos estar en la calle con los alcaldes. El COE (Centro de Operación de Emergencia) estuvo en la calle. Los secretarios de las diferentes agencias estuvieron visitando los alcaldes, las situaciones que estuvieron siendo afectadas y de esa forma fue que lo manejamos”, dijo Torres en conferencia de prensa.

Por su parte, Correa Filomeno sostuvo que el proceder del gobierno-que fue altamente criticado porque no hubo conferencia de prensa en el COE-respondió a una estrategia.

“Yo me mantengo ahí, porque realmente hay mucho trabajo que hacer. Aquí no estamos violentando ningún tipo de procedimiento federal. Aquí la importancia de que el alcalde, su grupo de trabajo, la comunidad sepa que estamos para ellos, eso es lo que vamos a fomentar, porque esto cambió hace cuatro años para acá. No pretendamos darle para atrás al tiempo”, expresó.

“Quizás algunos pueden hablar de porqué algún detalle se hizo o no. ¡No, no, no caballero! Aquí llevamos muchos años atendiendo situaciones de emergencia y tenemos claro la razón por la cual dios nos tiene aquí. Hubo unos cambios y en el camino tú ajustas o amoldas tu estrategia. Y el hecho de que los jefes de agencia, incluyendo los secretarios y los coordinadores interagenciales que están sentados en el COE como están hoy, era importante que fuéramos al ‘field’ y atendiéramos de la mano con el alcalde esas necesidades por un teléfono o presencial como lo hicimos y eso es lo importante. Aquí hay que hacer cambios y los vamos a hacer”, añadió.

Torres insistió en que los medios de comunicación estuvieron presentes en los lugares que se atendían las emergencias y el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia visitó las escenas.