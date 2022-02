“Nadie está obligado a ser gobernador”: Rivera Schatz sobre expresiones de Pierluisi

El expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reaccionó a las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi sobre que nadie obliga a los policías y bomberos dedicarse a esa profesión.

En conferencia de prensa, el primer ejecutivo expresó que “nadie aquí está obligado a ser ni Policía ni Bombero, pero el que dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad, y si por alguna razón cuestiona si debe seguir haciéndolo, pues porque o la paga no es la que espera, las condiciones de trabajo no son las que espera, no está obligado a permanecer en esa posición”.

Analizando en Telemundo, el también expresidente del Partido Nuevo Progresista respondió sobre esas expresiones de Pierluisi. “Nadie está obligado a ser gobernador, no ser secretaria de la gobernación, no a ser legislador o alcalde, es una decisión propia y cuando se ocupa un cargo como es, corresponde buscar todas las alternativas para desempeñarse de la mejor forma. Ciertamente nadie está obligado a ser bombero, policía maestro, funcionario de la salud, pero cuando un ciudadano puertorriqueño asume esa responsabilidad, en lugar de confrontarlo, debemos reconocérselos y apoyarlo plenamente”, expresó Rivera Schatz.

“El reclamo que están haciendo los policías, los maestros, los bomberos y los profesionales de la salud es justo, es válido”, agregó.

Sobre el aumento a los maestros, Rivera Schatz indicó que “eventualmente el Gobierno de Puerto Rico tendrá identificar fondos para mantener y elevar ese sueldo y mejorar las condiciones de retiro y de ambiente laboral de todos esos sectores”.