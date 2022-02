Gobernador no cree necesario reunirse con organizaciones de maestros por el momento

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia no cree necesario por el momento reunirse con los portavoces de las organizaciones de maestros, que llegarán el miércoles junto con una protesta hasta La Fortaleza en reclamo de su retiro y aumento salarial.

”El miércoles se les va a recibir. Siempre las instrucciones que tiene mi equipo de trabajo es que si mi presencia es indispensable y no hay conflicto de calendario, yo voy, no tengo problema. Lo que pasa es que mi equipo de trabajo es efectivo y resuelven. Pero que sepan que las acciones valen más que las palabras”, dijo el gobernador en la conferencia de prensa que anunció al aumento de mil dólares en el salario de los maestros que por el momento se pagará con fondos federales.

“Yo creo que hoy he atendido gran parte, sino todo por lo que se puede marchar y protestar. Así que espero que se disemine (el anuncio del aumento salarial) bien en los medios y que se enteren. Si de todas maneras, quieren marchar y protestar se les da la bienvenida”, añadió.

Pierluisi Urrutia explicó por qué se reunió con la Asociación de Maestros el lunes, pero no atendió a los portavoces del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) que llegaron el pasado viernes en una protesta hasta La Fortaleza. En la Mansión Ejecutiva fueron recibidos por el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés.

“Yo me he reunido en múltiples ocasiones con los directivos de la Asociación de Maestros, así como con la presidenta toda la asociación a nivel de todo Estados Unidos (Randi Weingarten de la Federación Americana de Maestros). Y lo he hecho, porque bajo la ley de sindicación de Puerto Rico (Ley 45), la Asociacion de Maestros es la representante exclusiva de todos los maestros ante la Rama Ejecutiva”, expuso el gobernador.

El miércoles, se van a reunir con Ramos Parés y el asesor del gobernador, Yamil Ayala.