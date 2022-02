Gobernador dice que Bomberos y Policías deben asumir el deber “sin condiciones”

Luego que se anunciara un posible cierre masivo de estaciones de bomberos en toda la Isla, el gobernador, Pedro Pierlusi, dijo hoy en conferencia de prensa que los encargados de velar por la seguridad pública del país, deben hacerlo “sin condiciones”.

“...defender la vida y propiedades es un deber sagrado. El que asume ese deber prácticamente lo tiene que asumir sin condiciones. Eso no es un deber que uno puede relegar, y hay formas y maneras de protestar y de marchar, pero jamás debe conllevar el tu poner en peligro la vida de los demás cuando ese es tu deber”, dijo.

“Nadie aquí está obligado a ser ni Policía ni Bombero, pero el que dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad, y si por alguna razón cuestiona si debe seguir haciéndolo, pues porque o la paga no es la que espera, las condiciones de trabajo no son las que espera, no está obligado a permanecer en esa posición, pero si permanece en esa posición -estoy hablando a nombre del pueblo de Puerto Rico-, tiene que cumplir con su deber, no hay alternativa”, sostuvo.

Según reportó la agencia de noticias CyberNews, un Comité denominado “Red Flu” anunció este lunes, un cierre “masivo” de estaciones de Bomberos en todo Puerto Rico.

La semana pasada varias estaciones de Bomberos fueron clausuradas ante los reclamos de mejoras en las condiciones laborales y salariales.

Según el Comité del RedFlú, el cierre será desde la medianoche hasta el jueves.

Sin embargo, el gobernador entiende que la advertencia de los bomberos fue algo que ¨lo dijeron de la boca para afuera¨ y no se concretará.

“Las estaciones de bombero tienen que estar abiertas. Aquí no está el secretario de Seguridad Pública, pero lo que yo le voy a decir al secretario de seguridad pública es que tome las medidas para que sí todas estén abiertas y lo digo en representación de todo el pueblo. Pero acabo de decir, a ver si le llega el mensaje, de que me voy a ocupar también de los bomberos, porque de igual manera que yo pedí el aumento que reclaman los maestros y la Junta cerró el paso, pues pasó lo mismo con los bomberos”, indicó