Gobernador confirma aumento de salario temporero para los maestros

El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, informó hoy que el gobierno otorgará un aumento de $1 mil mensuales a los maestros del sistema público de enseñanza con dinero federal del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés), tal y como adelantó Metro Puerto Rico.

Sin embargo, Pierluisi aclaró que esta es una medida temporera en lo que se identifican fondos estatales recurrentes “para hacerlo permanente”. En otras palabras, desde julio de este año, en vez de recibir solo los $235 que se aprobaron en el Plan Fiscal, recibirán $1 mil con la diferencia de $765 provenientes de los fondos federales. Por otro lado, desde el 1 de enero del 2023, en vez de un aumento de $470 que ya está aprobado, van a recibir $1 mil y la diferencia de $530 vendrán de fondos federales.

“Así vamos a suplementar con los fondos federales el aumento a sus salarios proveniente de fondos estatales que ya fue aprobado”, comentó el gobernador quien solicitará una revisión del Plan Fiscal Certificado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF), según las finanzas del gobierno sigan mejorando para no solo los maestros sino para todos los servidores públicos.

Pierluisi explicó que aparte de esto, el gobierno central está impulsando una serie de acciones para advenir más fondos al gobierno para hacerle justicia salarial definitiva a los maestros. Por ejemplo, los fondos federales que lleguen a Puerto Rico se utilizarán para financiar la tarjeta de salud “lo que significará ahorros a nuestro presupuesto estatal”, esto si el Congreso aprueba la medida. A esto se unen otras iniciativas que pudieran impactar los recaudos del Departamento de Hacienda, como el crecimiento económico de la Isla y los cambios contributivos federales que impondrían una contribución mínima a las empresas foráneas.

“Nuestro equipo ha hecho los cálculos necesarios y las consultas con el gobierno federal, y hemos logrado identificar fondos federales ESSER para proveer pagos de incentivo a la clase magisterial. Estos pagos van a suplementar el aumento a salarios proveniente de fondos estatales que ya fue aprobado. Por lo tanto, vamos a lograr que los maestros y las maestras tengan un aumento de $1000 mensuales y así asegurar que les proveemos un salario más digno como se merecen”, aseveró Pierluisi en conferencia de acompañado del secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Omar Marrero. El anuncio se dio luego de que el Gobernador Pierluisi se reuniera con el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Victor Bonilla, y otros funcionarios del gremio, quienes estuvieron presente en el anuncio.

“Quiero ser claro, protesten o no protesten, yo siempre los he escuchado. Respeto sus manifestaciones y valoro sus reclamos. Pueden estar seguros de que, igual que en este caso, sigo trabajando y buscando alternativas para lograr atender los reclamos de nuestros empleados y de nuestro pueblo. Aquí no hay varitas mágicas, aquí con lo que pueden contar es con trabajo duro, mío y de todo mi equipo de trabajo”, comentó el gobernador tras recordar que objetó los recortes propuestos de 8.5 por ciento que la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) pretendía implantar en torno a las pensiones de los retirados del Gobierno.

Por su parte, el secretario del DE comentó que “es evidente el rol esencial de nuestros educadores en la vida de los cientos de miles de estudiantes del sistema público, por lo que es fundamental remunerar y reconocer la valía de su trabajo. Este aumento, unido a otros esfuerzos de capacitación y de dotar a nuestros maestros con más y mejor equipo, es parte de nuestro compromiso. Continuaremos aunando esfuerzos para robustecer nuestro sistema educativo”.

Sirve destacar que el gobernador, otorgó el año pasado la permanencia a más de mil maestros transitorios y el cambio a estatus probatorio de más de 800. Además, tras la pandemia del COVID-19, el gobierno central utilizó fondos federales para proveerles incentivos adicionales de $2,500 de “Premium Pay” y otros $2,500 adicionales que llegarán en mayo de este año.

“Entiendo el reclamo de nuestros maestros a largo plazo y me solidarizo con ellos porque tienen razón. Por eso, le solicité a la JSAF que nos aprobara un aumento de $1 mil al mes para cada maestro. Sin embargo, se negaron. Debido a la cantidad de dinero que tenemos que destinar para garantizar los fondos para el pago de pensiones, incluyendo la de los maestros, y de que no se han materializado aún los fondos federales que esperábamos para ayudar a financiar el plan de salud del gobierno, la Junta solo aprobó un aumento de $470 en dos plazos, $235 ahora en verano y otros $235 en enero, al cumplir ciertos requerimientos”, explicó el gobernador.