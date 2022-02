Cuestionarán al secretario de Educación sobre supuesto contrato para cierre de escuelas

El presidente del Senado José Luis Dalmau Santiago dijo el lunes que citarán nuevamente al secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés para que aclare el asunto de cierre de escuelas.

“Estaremos citándolo en la Comisión de Nombramientos en una vista ejecutiva para que él mire los documentos relacionados al cierre de escuelas y después de eso estaremos llevando a cabo una vista ejecutiva para la votación”, dijo Dalmau Santiago en conferencia de prensa.

“Esta es una vista para que, como él nos dijo en las vistas públicas que no iba a haber cierre de escuelas, pero hay un documento aparentemente legal, ya firmado, autorizando a una compañía privada a cerrar ciertas escuelas. Un contrato”, añadió.

Explicó que el documento lo poseen en el Senado.

“Los legisladores quieren que él lo aclare. Él fue bien contundente en la vista pública diciendo que no iba a haber cierre de escuelas y luego aparece ese contrato. Pues que nos explique de qué se trata el contrato”, dijo Dalmau Santiago.

“La falta de sensibilidad hizo que se cerraran escuelas que no se debieron cerrar; escuelas que servían como refugio y ayer nos vimos en un proceso de inundaciones; escuelas que sirven a la comunidad; alcaldes que han solicitado que se les traspasen y no se les traspasan. Pues como ha sido un asunto tan sensible, que lo aclare el secretario”, sostuvo.