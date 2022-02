Comisionada Residente niega que proyecto federal le quite aguas territoriales a Puerto Rico

La comisionada residente Jenniffer González Colón rechazó el lunes que el lenguaje del proyecto federal “Build Back Better” le quite aguas territoriales a Puerto Rico.

“Desconocemos que interpretación hicieran en Puerto Rico sobre ciertos artículos del proyecto de ley mejor conocido como Build Back Better, pero con gusto podemos aclararle lo aprobado. Parte de mi agenda de desarrollo económico es promover la diversificación de fuentes de energía. A esos fines presenté el H.R. 1689, Offshore Wind for Territories Act, legislación bipartita que autorizaría al Departamento del Interior a estudiar y, de ser viable, llevar a cabo proyectos de energía eólica en aguas federales adyacentes a Puerto Rico y el resto de los territorios. La medida contiene lenguaje claro estipulando que solo aplicaría a aguas federales (”shall not include any area conveyed by Congress to a territorial government for administration”) y requiere consultas con los gobernadores de los territorios”, dijo.

“El Build Back Better Act aprobado por la Cámara de Representantes federal incorpora una porción de mi medida. Aunque el lenguaje es más sencillo, en ninguna parte menciona que se le estaría quitando a Puerto Rico el poder sobre las tres (3) leguas marinas, equivalentes a nueve (9) millas náuticas, que caen bajo jurisdicción estatal. El Congreso cedió la administración de estas aguas al Gobierno de Puerto Rico bajo la Ley Pública 96-205 del 12 de marzo de 1980. Ni el H.R. 1689, ni el Build Back Better Act contienen lenguaje derogando esta ley.El Senado federal continúa estancado en cuanto al Build Back Better Act, pues la posición del Senador Joe Manchin de West Virginia no ha cambiado. Sin embargo, debo recalcar que el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, presidido por Manchin, publicó en diciembre una porción revisada del proyecto con los asuntos que caen bajo su jurisdicción. La porción autorizando los posibles proyectos de energía eólica en aguas federales adyacentes a los territorios contiene lenguaje similar al de mi medida, clarificando que no impactaría aguas estatales (“does not include any area conveyed by Congress to a territorial government for administration”)”, dijo González Colón en declaraciones escritas.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, le solicitó a varios congresistas que intervengan en la discusión del proyecto de ley del presidente Joe Biden, conocido como “Build Back Better” que pretende alterar la aplicación de una disposición de dicha medida que impediría por décadas que Puerto Rico pueda desarrollar proyectos de energía eólica oceánica (offshore wind energy) en las aguas territoriales de Puerto Rico.

“Ha llegado a mi atención que intereses ligados a los contratos de combustibles fósiles con la AEE, pueden estar detrás de la legislación para extender esta nueva autoridad al BOEM. Esto no tiene sentido y nuestra habilidad para desarrollar proyectos de energía eólica oceánica debe mantenerse bajo nuestra Ley de Manejo de Zonas Costeras, el Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USCAE) y el andamiaje de la Autoridad para Alianzas Público-Privadas (P3). Retrasar estos proyectos a través de un proceso del BOEM extenderá por años los costosos contratos de combustible fósil de la AEE para poder cumplir con las necesidades de generación energética”, precisó Dalmau Santiago en conferencia de prensa.

Dalmau Santiago, catalogó la extensión de una disposición regulatoria federal incluida en la sección 71002 del BBB como una “píldora venenosa”. Como resultado de esta aprobación, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, estarían sometidos a una reglamentación y burocracia adicional e innecesaria, administrada por el Secretario del Interior de los Estados Unidos a través de un Buró de Manejo de Energía Oceánica (BOEM).