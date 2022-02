Solicitan al gobernador respuesta ante reclamo de estado de emergencia federal por la crisis del agua en Morovis

El senador por el distrito de Arecibo, Rubén Soto Rivera, solicitó al gobernador Pedro Pierluisi que responda al llamado de la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, para que haga una solicitud formal al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a los fines de que se emita una declaración de emergencia para atender el problema de falta de agua en Morovis.

“Definitivamente la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), tanto en el cuatrienio pasado como en el actual, no ha tenido la capacidad de resolver esta situación que afecta a miles de familias moroveñas, a los comercios e industrias. Por años, el Municipio de Morovis ha comprado camiones para distribuir agua a los hogares porque la AAA no los provee como se necesitan, la alcaldesa Maldonado también inició un programa de distribución de cisternas a las familias necesitadas, pero el Municipio tiene unos recursos limitados. Aquí lo que hemos experimentado es que las proyecciones y promesas de la AAA no se cumplen. Ignorar el sufrimiento de los moroveños no es opción”, señaló el también presidente de la Comisión de Salud del Senado.

Soto Rivera añadió que “hace precisamente un año, el 25 de febrero de 2021, la presidenta ejecutiva de la AAA, Ing. Doriel Pagán, informó que de los $3,700 millones asignados por la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) para mejoras capitales, se iban a asignar $10 millones para reparar la represa y la planta que la corporación pública tiene en el Barrio Morovis Sur. Ha pasado un año completo y no se ha movido una piedra en el lugar. Yo admito que se han dado muchísimas reuniones, que se habla y se explica, pero Gobernador, el problema es que no pasa absolutamente nada. Este caso de Morovis le hace daño a su credibilidad como Primer Ejecutivo de Puerto Rico. Por favor, acceda a la petición de declaración de emergencia para Morovis”, finalizó el legislador.