Loba, la perrita que esperaba a sus dueños fallecidos

En medio de los escombros en La Comuna, zona cero, donde se registró un fuerte aluvión en Ecuador que ha dejado 28 fallecidos, apareció una perrita que no quería abandonar su hogar después de que la avalancha se llevó todo lo que pudo a su paso.

“Ella cree que debajo del lodo y los escombros están sus humanos que esperan ser rescatados. En ese local de la zona cero vivían cinco personas. Tres cuerpos se han rescatado (en el lugar)”, indicaron los testigos. La can no se dejaba rescatar e incluso intentó morderles a las personas para que no la movieran de lo que era su hogar.

Miembros de Bienestar Animal intentaban rescatarla pero ella trató de morder al muchacho que quería ayudarle. Al parecer, la perrita no quería salir del sitio y pese a las inclemencias del tiempo olfateaba los restos de su casa. Finalmente unos voluntarios lograron trasladarla a un refugio. Su historia conmovió a todo un país al poder ver la fidelidad de un animal sobre los seres humanos.

Ahora se conoció que su nombre es Loba y que afortunadamente pudo encontrarse con un familiar de su ex dueña.

Bienestar Animal relató que la perrita llegó totalmente cubierta de lodo, con bastante dolor en su cuerpo, incómoda y triste. Pudieron determinar que no tenía fracturas aunque con los días seguía muy desanimada y triste. “Ella buscaba a personas que pudiera reconocer, quería estar con sus familiares”, relata una funcionaria de la entidad.

Finalmente, Loba se pudo reencontrar con su familia. “Perdimos a mi mamá y a mi sobrina, la única sobreviviente es la perrita que era de mi madre y ahorita la estamos rescatando”, indicó el hijo de la señora que falleció en el aluvión.