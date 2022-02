Delta pide sumar a pasajeros indisciplinados en lista negra

Delta Air Lines solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que incluya en la lista nacional de pasajeros sin derecho a volar a toda persona que haya cometido una infracción de disciplina a bordo de un vuelo.

En una carta fechada el jueves, el CEO de Delta, Ed Bastian, dijo al secretario de Justicia Merrick Garland que debería haber “tolerancia cero” para cualquier comportamiento que afecte la seguridad de los vuelos.

Bastian subrayó que, si bien tales incidentes de mal comportamiento representan una pequeña fracción de los vuelos totales en Delta, la tasa de incidentes en la aerolínea ha aumentado casi un 100% desde 2019.

“Esta acción ayudará a prevenir incidentes en el futuro y servirá como una señal fuerte de las consecuencias de no cumplir con las instrucciones de los miembros de la tripulación en aviones comerciales”, escribió Bastian en la carta, cuya copia fue proporcionada a The Associated Press por Delta Air Lines.

Junto con su socio Airlines for America, Delta ha estado presionando desde el año pasado para aumentar los reportes, la investigación y el procesamiento judicial de quienes interfieran con la seguridad a bordo. Las aerolíneas, con sede en Atlanta, dijeron que colocaron a casi 1.900 personas en una lista de Delta de personas vetadas de volar por negarse a cumplir con los requisitos de usar mascarilla y que enviaron más de 900 de esos nombres a la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) para pedir que se les apliquen sanciones civiles.

No fue posible contactar de momento a un vocero de la TSA, que hace cumplir la lista de pasajeros vetados del FBI por potenciales amenazas terroristas, para que diera sus comentarios. El Departamento de Justicia tampoco pudo ser contactado de inmediato para conocer su postura.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) citó 4,9 incidentes de indisciplina reportados por cada 10.000 vuelos la semana que finalizó el 23 de enero, según su sitio web.

En diciembre, la TSA anunció una nueva asociación con la FAA que requeriría que los pasajeros rebeldes enfrenten consecuencias adicionales por mal comportamiento. Bajo la alianza, la FAA compartirá con la TSA la información de los pasajeros que enfrentan multas por comportamiento indisciplinado, lo que puede eliminar al pasajero de su elegibilidad de verificación previa, o “pre-check screening”, un privilegio reservado para viajeros de bajo riesgo.