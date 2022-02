Alcaldesa de Morovis quiere que Biden declare en estado emergencia el municipio

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, llegó hoy hasta La Fortaleza para, a través de una carta, exigirle al gobernador Pedro Pierluisi que haga una solicitud formal al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que se declare al municipio en estado de emergencia a nivel federal.

“Yo asumí la alcaldía en enero del 2017 y desde el primer día hemos estado en reuniones con la AAA y la realidad es que no existe un plan claro para solucionar la situación. En lo único que la AAA no falla es enviarle las facturas mensuales a las familias, sin ajustes por los días o semanas que están sin servicio. Así no podemos seguir viviendo, con Morovis se discrimina, contra las comunidades, contra las escuelas y sus estudiantes y con los comercios e industrias”, señaló Maldonado en declaraciones escritas.

En la carta enviada al Gobernador, Maldonado solicita que oficialmente se le pida al Presidente de los Estados Unidos todo tipo de ayuda federal que conceda la legislación vigente, para atender la crisis de agua en el Municipio. De igual manera, que se coordine, implante y administre un plan y programa para el majeo de la emergencia, en coordinación con la AAA y la Administración Municipal de Morovis.

Peticiona, además, que se gestionen fondos del American Rescue Plan Act y el programa de Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds (SLFRF), para invertir en infraestructura de agua, alcantarillado e infraestructura, haciendo las inversiones necesarias para mejorar el acceso al agua potable limpia, para apoyar la infraestructura vital de aguas residuales y aguas pluviales, y para ampliar el acceso a los servicios de agua de todo el personal en Morovis.

“Nosotros no vamos a dar un paso atrás en la misión de hacer todas las gestiones necesarias corregir esta situación de manera permanente, la falta de agua ha ocasionado muchos sufrimientos, angustias y daños físicos y mentales a la población de Morovis”, finalizó Maldonado González.

Según declaraciones escritas, ha tenido que invertir desde fondos para camiones de acarreo de agua, hasta cisternas plásticas para auxiliar a las familias con pacientes encamados o con impedimentos. Aunque la gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha accedido a los pedidos de reuniones de la alcaldesa, la situación continúa.

“Se hacen anuncios de mejoras y propuestos proyectos, pero la realidad es que al día de hoy hay cientos de familias sin el servicio de agua”, dijo.