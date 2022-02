Secretario del PPD dice no quieren ser el partido del dinero

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Cruz, restó importancia al hecho de que en el 2021 se ubicaron en el cuarto lugar de recaudaciones políticas cuando no lograron levantar ni $20 mil en donativos electorales. El también representante sostuvo que el foco de la colectividad no es ser el partido del dinero.

“Nosotros no estamos enfocados en ser el partido del dinero, estamos enfocados en ser el partido del pueblo”, dijo Cruz en entrevista radial (En Caliente con la Jovet).

De hecho, el funcionario del partido opinó que el saldo de los recaudos en el 2021 no son sinónimo de una pérdida de capacidad para levantar dinero mediante donaciones de simpatizantes políticos. “Simplemente durante el año 2021 estuvimos operando saludablemente con los fondos sobrantes de la campaña y los recaudos que se ingresaron ese año. Nosotros desde que llegamos al PPD hemos mantenido una administración básicamente sin gastos, solo cubriendo los gastos de utilidades, el secretario que soy yo no cobra, el presidente José Luis Dalmau no cobra, la administradora, no cobra, el tesorero no cobra. Así que pudimos operar de manera saludable y enfocarnos en el proceso de reorganización y manteniendo el mismo ímpetu y trabajo de reorganización que se ha hecho antes. Nuestro enfoque ha sido en el proceso de reorganización. No hubo enfoque en el recaudo”, dijo Cruz.

El secretario general de la Pava insistió en que los ingresos que tenían para todo el año eran suficientes.

Sobre por qué otros partidos como el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), los superaron, dijo que “ellos estuvieron enfocados en un esfuerzo de recaudación que nosotros no hicimos”.

Cruz se mostró confiado en que este año cuando inicien las actividades de recaudación podrán reportar números como en el pasado. “Este años vamos a iniciar los recaudos, ya se ha discutido con el presidente diferentes mecanismos de recaudos, es el año en que empezamos a mejorar los ingresos”, dijo.

Para el secretario, el PPD se sigue definiendo como un partido mayoritario al tener el control de Cámara y Senado, además de la mayoría de los municipios.

“(El PPD) es el único con una sede como la que tenemos nosotros, está en sus pagos al día, está con sus utilidades al día y está trabajando fuerte sin gastos adicionales que comprometan a la colectividad”, añadió.

Por su parte, el representante popular Luis Raúl Torres opinó que no es normal que el PPD esté atrás en recaudos y urgió al presidente de la colectividad junto con el secretario general a activar un plan urgente para atender el asunto. Torres dijo en entrevista radial que se deben convocar a todos los alcaldes y presidentes de comités municipales para hacer radio maratones y actividades multitudinarias para levantar fondos. Aunque, reconoció que él no ha pagado su cuota al partido como legislador desde el año pasado.

Según récords de la Oficina del Contralor Electoral y del propio PPD, la colectividad recaudó $18,531 en el año que acaba de concluir. En el mismo período, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) lidera los recaudos políticos reportados al momento con $361,391.52. Sin embargo aunque el Partido Nuevo Progresista (PNP) les sigue con $266,574.61, esta colectividad aún no ha reportado todos los recaudos del año porque solicitó una prórroga para poder informar actividades realizadas en noviembre y diciembre.

Movimiento Victoria Ciudadana también le pasó por delante al PPD en recaudos durante el 2021 con $58,220.49. Mientras que el Proyecto Dignidad reportó recaudos de $12,956.49.