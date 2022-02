Secretario de Educación pide rapidez al Senado en consideración de su nombramiento

Ante los planes para volver a citarlo ante el Senado como parte del proceso de confirmación, el designado secretario de Educación, Eliezer Ramos, urgió a los senadores a dar rapidez al trámite para despejar incertidumbre sobre la agencia que tiene en agenda complejos planes de infraestructura, asuntos académicos y asuntos laborales, entre otros.

“Yo sí le pido al Senado rapidez con este tema, sobretodo porque el departamento tiene muchísimos retos y hay que encaminarloss de alguna forma y parte de poderlos encaminar es darle estabilidad al equipo de personas que están detrás de que cada una de estas cosas puedan llevar a cabo. Sea yo la persona, o no sea, porque este servidor nunca presentó una solicitud para ser secretario ante nadie, las circunstancias me fueron llevando a asumir la jefatura del departamento y lo he hecho con mucho orgullo y con mucha gente apoyando”, dijo Ramos en entrevista radial (En Caliente con La Jovet).

Aunque ha trascendido que Ramos sería citado a una segunda vista en el Senado que podría ser ejecutiva, el funcionario aún no tiene notificación sobre esa citación. “He tenido comunicación con el Senado sobre aparentes documentos. Desconozco los documentos con los que me voy a enfrentar ahora, nadie me ha adelantado nada. Se que hay preocupaciones sobre el tema de cierres de escuelas. Nosotros estuvimos dispuestos a contestar todas las preguntas, lo hicimos en una vista de cerca de siete horas ininterrumpidas e igualmente lo vamos a estar haciendo. Yo creo que no son solamente respuestas para los senadores, son respuestas para el país, y yo creo fielmente que parte de mi rol es poder dar esas respuestas y que esas respuestas sean satisfactorias, se trata de transparencia”, detalló el secretario designado de Educación.

Entrando al segundo año de gobierno, Ramos es el tercer nominado en propiedad que llega a consideración del Senado de Puerto Rico.

Aquí puedes escuchar la entrevista radial: