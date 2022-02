Secretario de Educación dice trabaja en planes con Familia para seguimiento a querellas desde las escuelas

Ante la inacción del Departamento de la Familia con un referido que hizo la escuela donde estudiaba la niña que presuntamente cometió suicidio esta semana en Caguas, el secretario de Educación, Eliezer Ramos, dijo que trabajan en protocolos para ambas agencias de manera que puedan evitar situaciones trágicas con la niñez que puedan evitarse.

“Privar un niño de una escuela no puede situación aceptable para nadie, pero se del compromiso de la secretaria, previo a esto habíamos comenzado a delinear planes de trabajo para aunar esfuerzos, yo creo que las agencias tienen sus limitaciones, pero vale la pena trabajar en equipo”, dijo el secretario en entrevista radial (En Caliente con la Jovet). De esta manera reaccionó el titular de Educación a expresiones de su homóloga en Familia sobre cómo la falta de recursos en su agencia provocó que no se asignara un trabajador social para atender el referido sobre la niña porque no asistía a la escuela. La secretaria de Familia, Carmen Ana González Magaz dijo que al no observar maltrato y ante la limitación de recursos el caso no llegó a asignarse.

Ante esto, el secretario de Educación dijo que reconoce los retos en las agencias, pero que la protección de la niñez tiene que ser prioridad. “El tema de maltrato debe ser algo que podamos erradicar o al menos delinear un plan de trabajo para erradicar situaciones que enfrentan nuestros niños que no deberían estar ocurriendo”, dijo Ramos. El secretario de Educación detalló que en el caso de la niña de Caguas, la menor no se presentó al plantel escolar ni una sola vez en el semestre y que anteriormente presentaba problemas de ausentismo, por lo que la trabajadora social de la escuela trató de visitar el hogar y contactar a la madre de la niña. “Yo me siento en parte responsable de todo esto que está ocurriendo y esa responsabilidad me lleva a una retrospección de lo que pasó antes”, dijo el titular de Educación.

“Las escuelas tienen un nivel mucho más allá de enseñar español, inglés, matemáticas y ciencia. El primer frente que tiene el Estado son las escuelas. Este caso le desgarra el alma a cualquiera. El sentido de responsabilidad tiene que tocarnos a todos”, dijo Ramos.

Aquí puedes escuchar la entrevista: