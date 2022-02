Rivera Schatz instó al Gobierno a enfrentar a la Junta por los maestros, policías y bomberos

El senador novoprogresista, Thomas Rivera Schatz insistió en que el gobernador, Pedro Pierluisi, tiene que enfrentar a la Junta de Control Fiscal como se hizo en el pasado con otros temas para conceder un aumento salarial justo a los maestros, bomberos y policías.

El expresidente del Senado sostuvo que la Ley Federal PROMESA no quita las facultades del gobierno electo, por lo que el ejecutivo tiene que “insistir” en el cumplimiento de mejores condiciones salariales para maestros, bomberos y policías. Rivera Schatz enfatizó que se trata de una emergencia y que el gobierno debe actuar con premura. Las expresiones surgieron ayer en entrevista radial (En Caliente con la Joven), mientras que hoy los maestros amanecieron en la calle en protesta que llegará del Capitolio a La Fortaleza.

“De la misma manera que los gobiernos hasta el día de hoy han pagado el bono, ejerciendo ese mismo acto pueden hacer todo lo demás”, dijo Rivera Schatz sobre el curso de acción que podría tomar el Gobernador. El senador sostuvo que hay dinero para otorgar unos salarios justos en las áreas prioritarias de educación y seguridad, ya que el secretario de Hacienda había expresado que en las cuentas de reserva habían unos $17 mil millones.

“Cuando en el 2017 ellos (la Junta) se empeñaron en quitar el bono, todos los años decían que no se podía pagar el bono y todos los años se ha pagado el bono. Cuando en el 2017 dijeron que había que eliminarle todos los derechos a los trabajadores del sector privado, y no los eliminamos porque nosotros en el Senado —yo presidía en ese entonces— nos pusimos, a pesar de que Ricardo Rosselló coincidía con la Junta, yo me opuse. El tiempo me dio la razón, ellos decían que no había dinero para pagar las pensiones y el tiempo nos dio la razón”, relató el senador novoprogresista.

Rivera Schatz sostuvo que Puerto Rico recaudó más dinero de lo que la Junta de Control Fiscal proyectaba. “Hay que Insistir, lo mismo que se ha hecho con el bono de Navidad”, apuntó.

Sobre las expresiones de la secretaria de la Gobernación, Noelia García en el sentido de que descontarán salario de ausencias que no puedan justificarse con excusa médica, el senador sostuvo que no se puede generalizar y que tiene que evaluarse cada caso conforme al planteamiento que se hace. Así mismo, sobre la expresión de que cada quién escote la profesión a la que se dedicará conociendo las condiciones de ese mercado laboral, Rivera Schatz le hizo un recordatorio a la secretaria. “Los que están en posiciones de confianza saben que si lo hacen mal, la gente los va a derrotar. Yo creo que la secretaria de la Gobernación debe saber eso, yo creo que ella lo sabe”, dijo el senador.

Que se vaya Jaresko y la Junta

Sobre la salida de Natalie Jaresko como directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Rivera Schatz dijo que el organismo nunca debió estar en Puerto Rico.

“Si se va Jaresko y el resto después eso es problema de ellos. No resolvieron ni un solo problema”, aseguró.

A juicio de Rivera Schatz, la Junta solo tuvo desaciertos, pues fallaron “en todos los planes fiscales” que enmendaron en múltiples ocasiones. También dijo que fallaron en los estimados de ingresos.

“Si en la Capital federal evalúan lo que ha sido la ejecución de la Junta de Control Fiscal tendrán que forzosamente concluir que no lograron los objetivos que perseguían por la razón de su propia gestión, el plan de ajuste se logró por lo que hizo el gobierno de Puerto Rico y no por lo que proponía la Junta”, concluyó.

Aquí puedes escuchar la entrevista radial: