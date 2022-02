Raúl Grijalva busca atender el estatus político de Puerto Rico antes de enfocarse en cambios a Ley Promesa

Para el congresista Raúl Grijalva, líder del comité con jurisdicción primaria sobre Puerto Rico, el avance de la discusión sobre el estatus político de la isla abriría la puerta a que subsiguientemente puedan atenderse otros asuntos en su agenda, como posibles enmiendas a la Ley Promesa que aceleren la salida de la Junta de Control Fiscal (JCF).

“Para mí, lo importante es tratar con la cuestión de estatus, para poder también tratar con urgencia de otras cuestiones que vemos en la isla”, dijo Grijalva en entrevista con este medio.

Aunque sin entrar en detalles del contenido de las discusiones o las alternativas que podrían surgir del proceso, Grijalva indicó que ha concedido hasta marzo para que los grupos que apoyan tanto el proyecto 1522 como el proyecto 2070 lleguen a un acuerdo que permita impulsar una medida de estatus consensuada. El 1522 es la medida de la comisionada residente Jenniffer González y el congresista por Florida Darren Soto que promueve una oferta de estadidad a Puerto Rico, que debería ser ratificada en un referéndum popular, mientras que el 2070 fue presentado por las congresistas neoyorquinas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, para celebrar una asamblea de estatus con aval congresional.

De acuerdo con Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, de alcanzarse el acuerdo para un proyecto de consenso entre los autores de estas medidas, el borrador sería circulado al liderato político en Puerto Rico, los oficiales electos y organizaciones cívicas y de base comunitaria en busca de retroalimentación.

El congresista por Arizona no detalló cuánto tiempo podría demorar ese proceso de consulta antes de incorporarle posibles enmiendas y llevarlo a votación en el comité.

“En la cuestión de estatus lo podemos hacer (adelantar un proyecto), porque para mí lo importante es hacer algo histórico en mover algo al Senado y, entonces, acabar esa parte de nuestro trabajo. Para mí es una prioridad”, respondió Grijalva al cuestionársele si el calendario de trabajo brindaría suficiente tiempo para que la medida fuera aprobada en el hemiciclo cameral y atendida en el Senado antes que cierren en diciembre los trabajos del actual Congreso.

A juicio de Grijalva, una medida de consenso tendría el apoyo de todo el caucus de la mayoría demócrata en la Cámara y “bastante” respaldo de los republicanos. El proyecto 1522 cuenta al presente con 77 coauspiciadores –incluyendo 17 republicanos–, mientras que el 2070 tiene 76, todos demócratas.

El presidente del Comité de Recursos Naturales precisó que las negociaciones cuentan con el aval del líder demócrata en la Cámara baja, Steny Hoyer –uno de los auspiciadores del 1522–, así como de su oficina y la de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes. Inicialmente, Grijalva había establecido febrero como la fecha límite para que se llegara a un pacto.

“Les di más tiempo, entonces la fecha para hacer una decisión total sobre la cuestión de estatus se mueve para marzo. Son 30 días (adicionales). Pero no puedo dar específicamente el día, porque esas cosas es mejor darme la libertad de poder establecer la fecha en el futuro en vez de hacer una fecha ahorita”, dijo Grijalva.

El legislador federal agregó que, de no materializarse el acuerdo esperado, entonces probablemente correspondería llevar a votación en comité tanto el proyecto 1522 como el 2070.

“Si no llegamos a un acuerdo, entonces regresamos al primer punto, presentar las dos propuestas”, indicó.

Grijalva no respondió directamente si las discusiones incluyen la posibilidad de incluir el estatus territorial actual en un referéndum futuro, según ha exigido el Departamento de Justicia federal en opiniones previas. El proyecto 1522 propone un plebiscito ‘estadidad sí o no’ como antesala a la admisión de Puerto Rico, al tiempo que el 2070 favorece una asamblea que excluya la alternativa colonial.

“Quiero respetar eso (las negociaciones). No me quiero poner delante de ninguno de mis colegas, incluyendo Hoyer. Este proceso no estaría ocurriendo si no tuviéramos también el ‘OK’ de la oficina de Pelosi”, expresó el congresista de origen mexicano.

Primero el estatus, después Promesa

Con relación a Promesa y la JCF, Grijalva opinó que el contexto de la renuncia de la directora ejecutiva Natalie Jaresko –que será efectiva el 1 de abril– es ideal para dar paso a la eliminación, o al menos la reforma, del organismo impuesto por el Congreso en 2016.

“Nos da la oportunidad de tener la discusión en el Comité (de Recursos Naturales) sobre el futuro de Promesa. Yo personalmente siento que ya llegó el punto que esa función (de la JCF) tiene que terminar y tiene que haber el proceso para que eso ocurra”, sostuvo Grijalva, quien ha sido representante por Arizona desde 2003.

“Hay propuestas de mis colegas de reformar Promesa y cambiarlo totalmente y comenzar el proceso de deshacernos de esa Junta, de esa función allí en Puerto Rico, y dar más autodeterminación y al pueblo que los representa. Pero para llegar a esa cuestión también nos tenemos que quitar de encima lo que toma toda la atención, la cuestión de estatus. Ya una vez moviendo adelante un acuerdo para tomar un voto, o dos si no hay acuerdo (sobre una medida de estatus), entonces nos da el campo de poder tener estas discusiones serias” en el Comité de Recursos Naturales, añadió Grijalva.

Grijalva admitió que el ambiente para las discusiones sobre el estatus y Promesa –como en muchos otros asuntos– es distinto en la Cámara y en el Senado federal, donde hay división 50-50 entre republicanos y demócratas y típicamente se necesitan 60 votos para adelantar proyectos de ley.

Un ejemplo es “la falta de acción de parte del Senado de los Estados Unidos sobre el (proyecto de gasto social) ‘Build Back Better’ que era y es una inversión tan necesaria, pero no hubo acción por culpa de dos demócratas. Ellos (los senadores demócratas Joe Manchin y Kyrsten Sinema) son los más obvios pero también los republicanos estaban unánimemente opuestos, como estaban en la Cámara de Representantes. La diferencia es que en la Cámara de Representantes la mayoría demócrata hizo su trabajo. Hemos mandado cuestiones, no solo sobre Puerto Rico, que van a tener un efecto positivo sobre el pueblo puertorriqueño y sobre el resto del pueblo de Estados Unidos, hemos mandado al Senado propuesta tras propuesta. Entonces, para mí, los demócratas en la Cámara han hecho su trabajo y se muere en el Senado”, resumió el congresista.