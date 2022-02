Educación ordena remover banco donde maestra sin salón enseñaba

La maestra de Educación Especial, Zaira García, que publicó en las redes sociales una fotografía de la mesa y bancos desde donde ofrece sus servicios a los estudiantes, indicó que el Departamento de Educación le ordenó remover el mueble pese a no tener un salón de clases desde los terremotos del 2020.

En entrevista con Los Datos son los Datos, García indicó que aunque esa haya sido la reacción de la agencia, está seguirá ofreciendo sus servicios aunque tenga que llevar su propia mesa.

Se le preguntó a la educadora si la agencia le ordenó remover los asientos y la mesa, a lo que está contesto, “sí, muy cierto. Esa fue la reacción del Departamento de Educación”.

“Le voy a decir al secretario de Educación que quien dio la orden, yo voy a continuar dando clases, me quitan el banquito, pues traigo mi mesa y mis sillas porque mis estudiantes requieren un espacio digno para ser ofrecidos sus servicios”, agregó la maestra.

“Yo tenía mi salón pero a causa de los temblores pues no tengo el espacio, la escuela no tiene el espacio, somos varios maestros que no tenemos salón para ofrecer nuestros servicios. Los demás maestros pues en las horas que los maestros están en capacitación pues entran a los salones y dan sus clase, por lo menos la clase de inglés, clase de bellas artes, de educación física”, expresó.

García, aprovechó la entrevista para denunciar que aunque el 9 de marzo del 2020 el subsecretario de la agencia en ese momento, Eleuterio Álamo, prometió mejorías en tres fases, la ayuda nunca llegó.

“El área sur, especialmente en el distrito de Yauco nunca ocurrió lo que prometieron, el 9 de marzo del 2020 llegó Eleuterio Álamo subsecretario del Departamento de Educación en ese entonces, no sé si continúe el mismo, y nos prometió que iban a ver tres fases luego de los temblores, la primera fase era que nos iban a colocar carpas, para nosotros ofrecer nuestras clases porque todavía no habían evaluado las escuelas, la segunda fase iba a ser vagones para el mes de agosto del 2020, eso nunca ocurrió y todavía no han arreglado ninguna de las escuelas en Yauco”, comentó.