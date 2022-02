Representante dice que Natalie Jaresko fue un “black flu” para los servidores públicos

La representante novoprogresista Lourdes Ramos dijo que la renuncia de Natalie Jaresko pone fin al “black flu” que “padecieron” los empleados del gobierno.

Aseguró que la renunciante directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal “sembró luto, dolor y desesperanza al frente de la Junta de Supervisión Fiscal”.

“Ante su salida y tal como se venció a la Junta en asuntos como el bono de Navidad y las pensiones de los jubilados del gobierno, que la Administración Pierluisi ponga la voluntad en mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos. Estos años del black flu de Jaresko fueron sombríos y nefastos para los trabajadores. Nadie puede vanagloriarse de enfrentar una quiebra, siendo insensible y atroz con las esperanzas de los jubilados, policías y maestros. Con su renuncia se acabó el luto”, dijo Ramos.

“No digo que conseguir dinero de ahora para ahora sea una tarea fácil. Pero si es una prioridad para todos, todos salimos beneficiados con servidores públicos motivados, capacitados y con condiciones laborales a la altura de los tiempos”, señaló la ex vicepresidenta cameral.

Ramos considera que el crimen no podrá vencerse mientras la Policía no cuente con los recursos que realmente necesita, especialmente para salarios y beneficios. De igual manera, indicó que el gobierno no puede ignorar sus necesidades económicas y las de sus familias.

“Sin el black flu de Jaresko, los chavos tienen que aparecer y de seguro, ya son posibles según mejore la economía tras los acuerdos con el pago de deuda”, expresó.

Habló también de los bomberos, un cuerpo que entiende ha sido olvidado por largos años. “Rinden un servicio imprescindible de salvar vidas y propiedad pero necesitan igualmente, insertarse en una corriente de mejoramiento salarial de inmediato. Como hicimos con don Luis Ferré con los títulos de propiedad para las parcelas, el bono de Navidad, los primeros aumentos para maestros y policías, esa voluntad de espíritu siempre tiene que ser característica de nuestra gestión pública”, afirmó Lourdes Ramos.